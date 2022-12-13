5 VAKİT NAMAZ KILINIŞI🤲🏻: Sabah ve Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Günlük Namaz Rekatları Tablosu! 📿İl İl Namaz Vakitleri!

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak öğle namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.

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Öğle namazının ilk sünneti

1. Rekat:

"Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.

Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.



Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

2. Rekat:

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.

Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.



Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

3. Rekat:

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

4. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI

Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının farzının kılınışı 4 rekatlık ilk sünnetin kılınışı gibidir; ancak farkı 3. ve 4. rekatlarda Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır.

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ

Öğle namazının 4 rekatlık farzının ardından öğle namazının son sünneti kılınır. Öğle namazının son sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının son sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünneti gibidir.