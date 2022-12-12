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    • Yaşam
    • 12.12.2022 10:38
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    • 12.12.2022 10:38
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    Selman Olgun: Geleceğin liderlerine ışık tutuyoruz

    The Most Winner’ın kurucusu Selman Olgun, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin başarıya ulaşmak için uzman bir ekipten destek almaları gerektiğini söyledi: “Çünkü bu işin uzmanları, girişimcinin potansiyelini keşfeder ve ona daha parlak bir kariyere sahip olma fırsatı sunar.”

    Geleceğin liderlerine ışık tutuyoruz

    Doğrudan satış dünyasına yeni bir soluk getiren The Most Winner'ın kurucusu Selman Olgun, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için uzmanlardan destek alarak yola çıkmaları tavsiyesinde bulundu. "Bu işin uzmanları, girişimcinin potansiyelini keşfeder ve ona daha parlak bir kariyere sahip olma fırsatı sunar" diyen Olgun, kendi firmalarında kişiye özel bir çalışma planı hazırlandığını söyledi.

    UZMAN İSİMLERDEN ÖZEL EĞİTİMLER
    "Kazanan liderler kulübü" diye tanımladığı The Most Winner çatısı altında alanında uzman isimlerin kişiye özel eğitimler verdiğini dile getiren Selman Olgun, "Bu sayede finansal özgürlük kapıları ardına kadar açılıyor. Girişimciler, gerçek pasif gelir elde etme imkânı buluyor" diye konuştu.
    15 YILLIK DENEYİM
    Gelecek yüzyılın liderlerini yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Selman Olgun, "15 yıllık deneyimimizle, bugüne kadar network marketing sektörü hakkında yaratılmış olan tüm olumsuz algıları yıkıyor, sektörü finansal özgürlük yolunda temiz bir alan kılmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi adımlarla lider adaylarına ışık tutacak bir yol çiziyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam Selman Olgun: Geleceğin liderlerine ışık tutuyoruz
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