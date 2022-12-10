Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.12.2022 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2022 08:02
    ABONE OL

    2023 Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? || 2023 HAÇ KURA SONUÇLARI

    Dini vazifelerini gerçekleştirmek ve ibadetlerini yapmak için hacca gitmek isteyen vatandaşlar, 2023 kura çekim takvimini araştırıyor.

    takvim.com.tr
    2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    Hac kura tarihleri, önümüzdeki yıl kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dini vazifelerini gerçekleştirmek ve ibadetlerini yapmak için hacca gitmek isteyen vatandaşlar, 2023 kura çekim takvimini araştırıyor.

    HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

    2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Hac kurasının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

    HAC KİMLERE FARZDIR?

    İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir

        2023 HAÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibadeti Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor. Her yıl hac fiyatları, kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de Pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurmuştu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıktı. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

        Oda türüne göre oda fiyatları:

        2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
        3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
        4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1 ücret 10 kazanç
        Haberler Yaşam 2023 Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? || 2023 HAÇ KURA SONUÇLARI
            SON DAKİKA