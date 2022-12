İş İnsanı Murat Kocaardıç, ihtiyacı olan çocukların yüreğine dokunuyor

Hayata dezavantajlı olarak başlayan çocuklar, okullarına devam edemeyen, sokaklarda yaşamak zorunda kalan, madde bağımlılığıyla mücadele etmesi gereken onlarca çocuk var. Çocukların her türlü desteğinde yanında olmayı hedeflediklerini dile getiren İş İnsanı Murat Kocaardıç, "Sokaktaki çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak, eğitim almak isteyip alamayan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SOKAKTAN KURTARDIĞIMIZ HER ÇOCUK ÜLKEMİZE FAYDALI BİR EVLAT YETİŞTİRMEKTİR"

Çeşitli sektörlerde çalışmaları bulunan ve çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İş İnsanı Murat Kocaardıç, "İçinde bulunduğu sosyal çevre sebebiyle suç işleme riski bulunan çocuklarımızı sokaklardan kurtarmak istiyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan korumak, ihtiyaç duydukları her türlü barınma, eğitim gibi durumlarını karşılamak adına çalışıyoruz. Sokaktan kurtardığımız her çocuk ülkemiz için faydalı ve hayırlı bir evlat yetişmesine vesile olmaktır. Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak herkesin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"SOĞUKTAN ÜŞÜMESİNİ ENGELLEDİĞİMİZ HER ÇOCUĞUN YÜREĞİNE DOKUNMUŞ OLUYORUZ"

Her şeyin çocuklar ve onların mutlulukları için olduğunu belirten ve çocuklara çok daha güzel bir dünya bırakabilmek için çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Murat Kocaardıç, "Biz Çocuklar İçin mücadele ediyoruz. Hedefimiz birkaç çocuk değil, elimizden geldiğince fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz. Her sağlığına kavuşturduğumuz, her eğitimine destek olduğumuz, her soğuktan üşümesini engellediğimiz çocuğun yüreğine dokunmuş oluyoruz. Bizim için çocukların yüreğine dokunmak onları mutlu etmek her şeyden önce geliyor. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

