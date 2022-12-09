Boşanmak isteyen erkek ya da kadın, iki nüsha halinde dava dilekçesini istenen belgeler ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilir. Dava dilekçesinde boşanmanın nedenleri ve ispatı ile birlikte tanıkların isimleri gibi belge ve kayıtlara dair açıklamalar yer almalı.

TÜRK MEDENİ KANUNU BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Evliliği en az 1 yıl süren taraflar anlaşarak boşanmaya karar verdiğinde anlaşmalı boşanma davası açılır. Taraflardan birinin boşanmak istememesi durumunda dava çekişmeli boşanma davası şeklinde sürer. Türk Medeni kanunu boşanma sebeplerini şu şekilde sıralamakta;

- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

- Aldatma.

- Terk.

- Hayata kast.

- Kötü ve onur kırıcı davranışlar.

- Akıl hastalığı.



BOŞANMA DAVASI NEDEN KABUL EDİLMEZ?

Kanun tarafından nedenleri belirli olan durumlar dışında boşanma davası açılması halinde dava kaybedilir. Ayrıca delili olmayan davalarda hakim tarafından reddedilir bu yüzden davacı delilleri değerlendirmeli ve buna göre dava açmalıdır.

Karşı tarafın kusurlu davranışından dolayı dava açılması halinde maddi ve manevi zararın ispatı da davacı tarafından ispatlanması gereken bir yükümlülüktür. Taraflar dava sürecine mutlaka katılmalıdır aksi halde takipsizlik nedeniyle dava düşer, 3 ay içerisinde yenilenmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

Davalının mahkemeye katılmaması ya da temsil edilmemesi halinde işlemler yokluğunda devam eder ve itiraz hakkı söz konusu değildir. Davacının şiddet ve hakaret nedeniyle dava açması halinde koruma kararı talebi gerçekleştirilir ve dava sürerken geçici olarak koruma talebi dava dilekçesinde eklenir.

BOŞANMA DAVASINDA ÖZEL KURALLAR NELERDİR?

Boşanma davası nasıl açılır sorusu ile çiftlerin merak ettiği konulardan biri de davayı kimin açacağı konusudur. Boşanmaya karar veren taraflar birbirlerini beklemeye gerek kalmadan her ikisi de dava açabilir.

Davayı ilk olarak kimin açacağının herhangi bir önemi yoktur her iki tarafta karşılıklı olarak dava açabilir önemli olan hangi sebebe dayanarak açılacağıdır. Davada görevli mahkeme olan aile mahkemesi hukuki sonuca karar vermeye yetkilidir.

Aile mahkemesi olmayan adliyelerde asliye hukuk mahkemelerine boşanma davası açılabilir. Boşanma davalarında hem çekişmeli hem de anlaşmalı her ikisinde de medeni kanunun 184. maddesinde belirlenen özel kurallar geçerlidir.

- Hakim tarafından davanın dayandığı olguların varlığına kanaat getirilmediği sürece ispat söz konusu değildir.

- Hakim olgular kapsamında resen ya da istem üzerine her iki tarafa da yemin öneremez.

- Tarafların ikrarları hakimi bağlamaz.

- Hakim sadece kanıtları takdir eder.

- Boşanmanın fer'i sonuçlarına dair anlaşmalar onaylanmadıkça geçerli değildir.

- Hakim tarafların talebi üzerine duruşmanın gizli olarak devamına karar verebilir.



ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA GENEL SEBEPLER NEDİR?

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanırken çekişmeli boşanma davaları 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen süre içerisinde sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davalarında dava nedeni olarak gösterilen genel sebepler şunlardır;

- Cinsel ilişkiden kaçınma.

- Eşi cinsel birleşmeye zorlama.

- Güven sarsan davranışlar.

- Aile bireylerine dair kötü davranışlar ve hakaret.

- Eşlerden birinin aşırı borçlanmasından dolayı mağdur olma.

- Taraflardan birinin eşini sevmediğini beyan etmesi.

- Bağımsız konut talebine duyarsızlık.

- Ev işlerinin yapılmasından kaçında.

- Çocuk bakımı ile ilgilenilmemesi.

- Evlilik ile ilgili gizli kalması gerekenlerin başkalarını anlatılması.

- Aldatma ancak eşlerden diğeri aldatıldığını öğrenmesine rağmen eşini affetmesi halinde eylemden sonra 5 yıl süre içerisinde dava hakkı düşer.

- Hayata kastı ya da kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle açılan çekişmeli boşanma davalarında affeden tarafın dava hakkı yoktur.

- Suç işleme ya da haysiyetsiz hayat sürme konularından da boşanma davası açılır.

- Eşlerden birinin sorumluluklarını yerine getirmemek için terk etmesi halinde çekişmeli boşanma davası açılır.

- Eşlerden birinin akıl hastası olmasından dolayı ortak hayatın çekilmez hale gelmesi çekişmeli boşanma davası nedenleri arasındadır.

BOŞANMA DAVASI SONUÇLARI NELERDİR?

Boşanma davası sonrasında kadın evlenmenin kazandırdığı kişisel durumunu korur. Dava sonrası bekarlık soyadını taşıma hakkı elde eder ancak kocasının soyadını kullanmasına da izin verilir. Boşanma davası nasıl açılır sorusu beraberinde maddi ve manevi tazminat davalarını da merak konusu haline getirmekte.

Maddi ve manevi tazminat davası boşanma davası ile birlikte açılabilir ya da karar kesinleştikten sonraki bir yıl içerisinde açılabilir. Müşterek çocukların velayetinin hangi tarafa verileceği konusunda çocuğun üstün yararı dikkate alınır velayeti alan taraf bakım, eğitim ve korunması gibi durumlarda temsil görevini üstlenir.

Karşı tarafı ile mahkemenin belirleyeceği zamanlarda kişisel ilişki kurulması kararına varılır. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf süresiz nafaka isteme hakkına sahiptir ve buna yoksulluk nafakası adı verilir.

Velayet kendisine verilmeyen eş aleyhine ya da reşit olmayan çocuk lehine talep olmadan hakimin karar verdiği nafaka türü ise iştirak nafakasıdır.

BOŞANMA DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Boşanma davalarında dava açma süresi tarafların davayı dayandırdıkları kusurlara göre değişiklik gösterir.

- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması söz konusu olduğunda açılan davada süre yoktur. Eski kusurlar kabul edilmez ancak devamı halinde kabul edilir.

- Zinaya dayanarak açılan boşanma davalarında 6 ay ile bir yıllık süre söz konusudur. Aldatma öğrenildikten sonra belirlenen süre içerisinde dava açılmaması halinde nedene dayanma hakkı sona erer.

- Hayata kast ya da kötü davranışa dayalı davalar 6 ay ile 5 yıllık süreler içerisinde açılır.

- Suç işleme ya da haysiyetsiz yaşam sürme gerekçesiyle açılan davalarda zaman aşımı yoktur.

- Gerekçesi terke dayalı olan boşanma davalarında terk yaşandıktan 4 ay sonra ihtarda bulunulur ve 2 ay süre tanınır ardından 6 aylık süre içerisinde dava açılır.

- Sebebi akıl hastalığına dayalı olan boşanma davalarında zaman aşımı yoktur.

- Gerekçesi yeniden bir araya gelememe olan boşanma davalarında ret kararı kesinleştikten sonra 3 yıl süre mevcuttur.



Boşanma davası sonuçlandıktan sonra maddi ve manevi tazminat ile birlikte çocukların velayeti ve çocukla kişisel ilişki gibi önemli sonuçlar vardır. Aynı zamanda yoksulluk ve iştirak nafakası ile birlikte ziynet ve mehir altın dahil mal paylaşımı gibi birçok sonuç söz konusudur.

Boşanma davası açmak için gerekli olan belgeler arasında en önemlisi dilekçedir. Anlaşmalı ya da çekişmeli her iki dava türünde de mutlaka dilekçe yazılmalıdır. Bir avukat ile dava dilekçesi hazırlanması hukuki kayıpları engeller.

BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN NE KADAR PARA LAZIM?

Boşanma davasında harç ve masraflar ile birlikte bilirkişi atanması ve yargılanma ücreti gibi işler için ödeme yapılır.

EN HIZLI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

En hızlı sonuçlanan boşanma davası türü anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmalarda davanın sonuçlanma süresi tek celsede tamamlanır.

BİR KADIN BOŞANMA DAVASI AÇARSA HAKLARI NELERDİR?

Davayı açan tarafa bakılmaksızın boşanma davalarında kadın hakları devam eder. Velayet ve nafaka dışında maddi ve manevi tazminat, taşınmaz mallar ve birikimler ile düğün takıları gibi konular kadın hakları içerisinde yer alır.

HANGİ HALLERDE BOŞANMA OLMAZ?

Davayı açanın vazgeçmesi, duruşmalara katılmaması ya da temsil edilmemesi durumunda boşanma gerçekleşmez. Ayrıca davacı davalının kusurlarını ispatlayamadığında da boşanma davası reddedilir.