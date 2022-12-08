2023 Milli Piyango YILBAŞI BİLET FİYATLARI || 2023 MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL? Yılbaşı ikramiyesini duyanın ağzı açık kalıyor!

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 200 milyon TL olacak. Vatandaşlar ise bilet fiyatları hakkında araştırmalara başladı. 200 milyon TL ikramiye ödülün duyanlar hemen arama motorlarına yöneldi. İşte merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?
10 Kasım itibariyle yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?
200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişinde;
🔶Tam bilet 200 TL
🔶Yarım bilet 100 TL
🔶Çeyrek bilet 50 TL'den satışa sunuldu.