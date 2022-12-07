Strep A virüsü için endişeler arttı. Küresel çapta tedirginlikler yaratan virüsün belirtileri ve yayılma riskiyle ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Strep A virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Bakterinin aşısı veya tedavisi var mı? Strep A enfeksiyonu belirtileri neler, insandan insana bulaşır mı? İşte merak edilenler!
Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler'de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında.
Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.
A Grubu strep bakterileri, ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak, bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalıklar nadir görülmüştü.
5 KAT ARTTI
UKHSA verilerine göre, bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arası 100 bin çocuk başına 2,3 Strep A vakası yaşandı. Bu oran pandemi öncesi dönemde (2017-2019) ortalama 0,5 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte kuruluş, son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu Strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin raporların ardından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.
UKHSA, yeni bir Strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu belirledi.