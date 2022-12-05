Google ve Meta (Facebook & Instagram) Türkiye resmi partneri olan Murat Can ÜNVERDİ doğru hedef kitleye ulaşabilecek en iyi sonuç getiren reklamların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi paylaşımlarında bulundu. Ajans Yeni Medya kurucu CEO'su olan Ünverdi'ye bir reklamdan sonuç alınamamasının en büyük nedeni olarak reklam gönderisi olarak paylaşılan paylaşım ve doğru reklam kanalının seçilmemesi olduğunu belirtti.

SPONSORLU REKLAM NEDİR?

Sosyal medya kullanan birçok kişi gün içinde defalarca kez sponsorlu reklam gönderileri ile karşılaşmaktadır. Bu reklamlardan bazılarının reklam bile olduğunu fark etmeden gönderi ilgimizi çektiği için sayfaya girerek dolaşım sağlamakta ve hatta hesabı takibe almaktayız. Ancak bazı içerikler ilgimizi çekmediği için direkt olarak geçmekteyiz. İşte bu noktada Murat Can Ünverdi tarafından bahsedilen doğru gönderi ve reklam kanalı seçimi öne çıkmaktadır.

Sponsorlu reklam oluştururken öncelikle reklamın yayınlanacağı platforma göre reklamın hedef kitlesini, hedef kitlenin yaş ve cinsiyet gibi özelliklerini ve hatta yaşadığı yeri bile doğru bir şekilde belirtmemiz gerekmektedir.

Ajans Yeni Medya tam bu alanda sizlere en iyi reklamları oluşturmanız için destek vermektedir. Reklam oluştururken Meta tarafından yönetilen Facebook ve Instagram platformlarına ayrı ayrı reklam oluşturabileceğiniz gibi aynı anda da reklam oluşturabilirsiniz.

FACEBOOK REKLAM VERME

Facebook halen dünyanın en fazla aktif kullanıcısına sahip sosyal medya paylaşım platformlarından birisidir. Meta çatısı altında faaliyet gösteren Facebook reklam verenlere birçok konuda ayrıntılı özellikler sunmaktadır. Facebook hesabınıza giriş yaparak ya da Facebook Busines Manager programını kullanarak kolay bir şekilde gönderinizi reklama dönüştürebilirsiniz.

Facebook reklam verenlere reklamları ile ilgili olarak birçok özellik sunmaktadır. Bu alanda reklam verenler reklamın yayınlanacağı konumu, kullanıcıların renk, yaş dil, gibi detaylı özelliklerini seçmeye imkan sunmaktadır. Bunun haricinde birçok farklı ayrıntıyı da reklam alanından belirleyerek direkt olarak hedef kitlenize ulaşım sağlayabilirsiniz.

INSTAGRAM REKLAM VERME

Instagram da reklamınızı yayınlamanız oldukça kolaydır. Bunun için öncelikle instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra hesabınızı işletme hesabına geçiş yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında reklam olarak paylaşım yapacağınız gönderinizin sağ üst köşesinde yer alan gönderiyi öne çıkar bölümünü kullanarak sponsorlu reklamınızı paylaşabilirsiniz.

Instagram reklam paylaşımı konusunda Facebook'a göre daha az özelliği kullanıcılarına sunmaktadır. Bu alanda sadece hedef kitlenin özelliklerini ve paylaşım yapılacak kategori gibi seçenekleri seçmek mümkündür. Bu alanda yeni medya şirketler grubu resmi instagram partneri olarak sizlere doğru hedef kitleye daha etkileyici çözümler ile ulaşmanız konusunda destek sağlamaktadır.

NEREDE REKLAM YAYINLANMALI?

Ajans Yeni Medya resmi Meta partneri olarak sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı ve sosyal medya reklamları konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır. Şirket CEO'su Murat Can ÜNVERDİ sosyal medya reklamları ile doğru hedef kitleye ulaşma konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunmaktadır

Ünverdi sosyal medya reklamlarında daha ayrıntılı ve her iki platformda da yayınlanabilir reklamlar sunduğu için Business manager ile reklam verilmesini önermektedir. Burada verilen reklamlarda hedef kitleye ulaşma konusunda en ince ayrıntıların ve detayların seçilebildiğini belirten Ünverdi reklamın paylaşıldığı alan kadar reklamın kendisinin de önemli olduğunu vurgulamaktadır. Doğru bir paylaşım ve bütçeyi doğru kullanarak kısa sürede hedeflenen sonucun alınabileceğini vurgulamaktadır.