Berna Subaşı kimdir?

Şimdilerde Dubai-Londra karışık yaşayan Berna Subaşı'yı merak edenler için biraz daha yakından tanıyalım.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNDE SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER OKUDU

22 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Berna Subaşı, kendisini birçok alanda geliştirmiş bir isim. Babası Suat Subaşı Tekstil firmasını New York'a Dünya'da Fashion'ın kalbi olan Manhattan Garment District'in en prestijli binasına 1411 Broadway'a showroom açarak dünyaya tanıtıp dönemin en büyük giyim markalarının üreticisi oldu. Fabrikalarını Bursa'da büyütmeleri dolayısıyla 7 yaşındanken ailesiyle Bursa'ya taşınan Berna Subaşı, okul hayatına da burada başladı. New York'da yaşayan abisi Vahap Subaşı vesilesiyle moda ve marka merakı başlayan Berna Subaşı her yaz New York'a giderek aldığı eğitimlerle hem moda bilgisini hem İngilizcesini geliştirdi.

Üniversite eğitimi için Yeditepe Üniversitesini tercih eden Subaşı, Diplomat olmak için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı. Sıkı bir siyasi çevre edindikten sonra ikna olup bu fikrinden vazgeçip Londra'da çok özel bir türde psikoloji eğitimi aldı. Tüm donanımını pekiştirerek inovatif projeler geliştirdi. Bu konuda çeşitli eğitimler almaya devam etti. Moda dünyasını yakından takip etti. Böylelikle sektörü doğrudan ilgilendirecek çalışmalarda bulundu.

LONDRA'DA KLİNİK PSİKOLOJİ EĞİTİMİ ALDI

Subaşı, moda ve tekstil ile ilgilenirken bir yandan da Londra'da klinik psikoloji eğitimi alarak, temeldeki uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanlığı da düşünülünce kendine özgü bir kombin yaratmış oldu kariyeri için. Özellikle hipnoterapist ve strateji danışmanı olarak Siyaset ve iş dünyasından çok özel isimlerle gizlilik kapsamında çalıştığı için ismini daha çok yatırımları ve sosyal medyadaki ilgi çeken paylaşımları ile tanıtmayı tercih etti.

BÜYÜME POTANSİYELİ OLAN MARKALARI SATIN ALIP YATIRIM YAPIP BÜYÜTÜYOR

Danışmanlık yaptığı dünya devi markaların yanı sıra yatırımcı iş kadını kimliğiyle Berna Subaşı çeşitli sektörlerden mantıklı gördüğü firmalara yatırımcı ortak olup ya da hisse alarak, bazen de markaları satın alarak Dubai ve Londra merkezli kendi grup şirketini büyütüyor.

Halihazırda iki oğlu ile birlikte Dubai'de yaşayan ve burada kariyer hayatını devam ettiren Berna Subaşı kendini tanımlarken "Tüm iş hayatım ve ticaretimde ezber bozan kadın olmayı seviyorum. Tabular ve monotonluk bana göre değil, cesur ve öngörülü olabiliyorum." İfadelerini kullanıyor.

