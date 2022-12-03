Türkiye’yi Almanya’da Başarıları ile temsil eden Serkan Oral kimdir?

Türkiye'de birçok girişimci tarafından örnek alınan Serkan Oral, her geçen gün bilmeyen kişiler için merak konusu oluyor.

Peki kimdir Serkan Oral? Oral ile yaptığımız röportaj sonucunda sizlerin onun hakkında merak ettiği tüm bilgileri kendisinden almaya çalıştık detaylar haberimizde.

ORAL'IN KARİYERİ HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY!

Oral kariyerine aslında Vodafone ile başlıyor. Kendisi 21 yaşında Vodafone şirketinin 3 farklı bölgede bulunan mağazalarında yöneticilik yaparak, tecrübeler ediniyor. Ardından sahip olduğu iletişim ağı ve kendisini keşfetmesi ile büyük adımlara başlıyor. Bu adımlardan biri ise 21 Entertaiment menajerlik şirketini kurması ile atılıyor. Kendisi ile yaptığımız görüşmede özellikle bu noktaya önem verdiğini gördük. Şirketi kurduktan sonra başarının basamaklarını hızlıca tırmanan Serkan Oral, bu durumdan şu şekilde bahsediyor;

"Kurduğum bu menajerlik şirketiyle dünyaca ünlü sanatçılar ile is birliğinde bulunup, onların menajerliğini üstlenip turlar düzenledim. Birlikte çalıştığım en büyük ve dünyaca tanınan Chris Brown ́nin turunu organize etmek benim için bu sektörde hayatimin bir dönüm noktasıydı, sadece 2 hafta bir ufak bir zaman zarfı içerisinde gerçekleştirdiğim organizeye kendim bile dahil olmak üzere kimse inanamamıştı."

Oral'ın kariyeri bu organizasyondan sonra daha da hızlanıyor ve çevresi git gide ünlülerle genişliyor. Çünkü sanat dünyası içerisinden birçok ünlü onun düzenlediği organizasyona hayran kaldığı için onunla çalışmayı tercih ediyor. Oral, bu konuda ise şu cümleleri tarafımızla paylaştı;

"Organizenin tüm alanlarında kendi özverimle başında durup, büyük bir işe imza atmıştım. Bu gerçekleştirdiğim olağanüstü organizenin akabinde, ünlülerin ve devamında çalıştığım sanat dünyasının ileri gelen insanlarının merakını kazanmayı başarmıştım. Bunun sonucunda ise Whiz Khalifa, Rihanna Alman rap sanatçı Bushido ve eski futbolcu Ronaldinho bu ünlüler ile çalışma başarısını elde ettim."

ORAL'IN KENDİNİ İŞ HAYATINDA MOTİVE ETTİĞİ DÜŞÜNCELERİ NELER?

Oral'ın iş hayatında başarılı olmasını sağladığı iç dünyasında bulunan düşüncelerini kendisine sorduk. Çalışmalarına daima %100'ünü vermenin önemini ve bazı arzularının da bu düşünceler içerisinde bulunduğunu öğrendik. Konu ile ilgili kendisinin cümleleri ise şu şekilde;

"Hedeflerime %100'ümü verip her daim tüm benliğimle odaklanıp, yolumdan hiçbir zaman şaşmamak benim için en önemlisi. Avrupa'daki gençlerimizin de ülkemize daha çok faydalı olması için örnek teşkil etmek en büyük arzularımdan birisi."

ORAL YENİLİKÇİ Mİ YOKSA GELENEKÇİ BİR İŞ İNSANI MI?

İş hayatı içerisinde sektör geleneklerine bağlı olanlar olduğu kadar yenilikçi iş insanları da bulunmakta. Peki Serkan Oral hangi tarafta yer alıyor? Bunu kendisine sorduk ve şu yanıtı aldık;

"Yıllarca bu sektörde hizmet edip başarılara imza attıktan sonra, daha büyük ve yenilikçi hedeflere kendimi odaklayıp, vizyonumu daha da geniş̧ tutup devamındaki anlatacağım projelere yöneldim. Menajerlik de elde ettiğim erişim ağımın genişlemesiyle birlikte, içimdeki yaratıcılığı gastronomi sektörüne dökmeyi basardım. Almanya'da değişik ve yenilikçi, kendi fikirlerimle oluşturduğum dizayn ve showlarla süslediğim cafe, bar ve restoran zincirlerimi açtım."

"Yıllarca başarıyla sürdürdüğüm bu mekanlara gelen ve hizmet verdiğim müşterilerin takdirini kazanıp, her mekânı ziyaret eden insanlardan, çok değişik ve yenilikçi güzel dizaynlarımdan övgüyle söz ettirdim. Ve bu noktada her daim hedeflerimin, yaptığım islerde ve hizmetlerimde yenilikçi ve farklı olmayı başarmaktaydım."

"Mekânımı ziyaret eden ayni sektörde hizmet veren insanların, kendi mekânlarının da böyle farklı dizaynların olmasını dilediklerini çokça beyan etmelerinden sonra, onlara da hizmet verip, onların da mekanlarını benim kendi yenilikçi dizaynlarımla düzenlemek fikrine eriştim. Böylelikle iç ve dış dizayn, mekân yenileme yenilikçi fikirler hazırlayıp sunmaktaydım. Sunduğum ve başarıyla gerçekleştirdiğim projelerin akabinde kendimi bu alanda çok iyi olduğumun kanaatine vardım."

"Özetle sektör ne olursa olsun asla gelenekçi olunmamalıdır, tabi ki de bu benim şahsi fikrimdir. Ancak bu zamana kadar elde ettiğim başarıların hepsi yaratıcı ve yenilikçi olmam sayesinde gerçekleşmiştir."

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