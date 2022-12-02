Zemheri ne zaman, hangi ay başlıyor 2022? Zemheri zamanı neler olur, kaç gün sürer?

ZEMHERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR 2022?



Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.