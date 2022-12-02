Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022? Güneş fırtınası Türkiye'de yaşanacak mı, etkileri neler? Kaç gün sürecek?

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NE ZAMAN SAAT KAÇTA OLACAK?

Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.

Son birkaç gün içinde yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vurması bekleniyor. Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.