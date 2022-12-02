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    • Yaşam
    • 02.12.2022 13:54
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    • 02.12.2022 13:54
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    Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022? Güneş fırtınası Türkiye'de yaşanacak mı, etkileri neler? Kaç gün sürecek?

    Güneş fırtınası hakkında aramalar hız kazandı. Gündemde yoğun bir şekilde Güneş fırtınası 2022 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı araşıtırılıyor. Belirli zamanlarda dünyayı etkileyen doğa olayları gerçekleşiyor. Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Peki, Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş fırtınası Türkiye'de yaşanacak mı, etkileri neler? Kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022?

    Güneş fırtınası 2022 ne zaman olacak? Güneş fırtınası nedir, ne yapar, kaç gün sürer? Etkileri neler olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Son birkaç gün içinde yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vurması bekleniyor. Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir. İşte detaylar haberimizde!

    GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NE ZAMAN SAAT KAÇTA OLACAK?

    Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

    Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.

    Son birkaç gün içinde yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vurması bekleniyor. Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.

    BUGÜNE DİKKAT!

    ABD'li bilim insanları 28 Kasım'da Güneş atmosferinde bir delik tespit etti. Güneş'in ekvatorundan geçen ekvatoral koronal deliğin 'Dünya'ya bakan bir konumda tespit edildiği' belirtildi. Bu delik 2 Aralık (bugün) dünyaya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak.

    Uzmanların şiddetini G1 olarak derecelendirdiği Güneş fırtınasının elektrik şebekesi ve uydular için sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

    Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.

    Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.

        Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.

        Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.

        GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ

        Ancak aynı zamanda daha önce de belirtildiği gibi elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.

        Uzmanlar, bu bozulma nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu manyetik bozulmalar çok kararsız bir durumda; bu nedenle problemler günler hatta haftalarca sürebilir.

        Bu manyetik alanlar Dünya'da enfes görüntülere neden olan Kuzey Işıkları'nın da nedeni. Aynı zamanda bazı göçmen hayvanlar da bu güneş patlamalarından etkileniyor.

        Geçtiğimiz aylarda da gizemli bir güneş fırtınası Dünya'yı vurmuştu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin belirttiğine göre 25 Haziran akşamında gece boyunca G1 sınıfı bir jeomanyetik fırtına yaşanmıştı. Hava durumu raporlarına göre ise bu fırtına uyduları bozmuştu ve ABD'nin iki eyaletinde jeomanyetik fırtınalara neden olmuştu..
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        Haberler Yaşam Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022? Güneş fırtınası Türkiye'de yaşanacak mı, etkileri neler? Kaç gün sürecek?
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