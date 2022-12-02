ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.