2023 Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? || 2023 HAÇ KURA SONUÇLARI

Hac kura tarihleri, önümüzdeki yıl kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dini vazifelerini gerçekleştirmek ve ibadetlerini yapmak için hacca gitmek isteyen vatandaşlar, 2023 kura çekim takvimini araştırıyor.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK
2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Hac kurasının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
HAC KİMLERE FARZDIR?
İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir