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    • Yaşam
    • 01.12.2022 09:33
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    • 01.12.2022 09:57
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    BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI? Meteoroloji bu 2 güne dikkat çekti! 2-3-4 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük raporunda yağışların Perşembe ve Cuma günü yurt geneline yayılacağı ortaya çıktı. Yarın Antalya, Mersin, Aydın ve İzmir 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı verildi.

    takvim.com.tr
    BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

    Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Perşembe ve cuma günü yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış etkili olacak. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...

    ARALIK HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 2 güne dikkat çekti! Donacağız!

    Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışlarınbu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

        İstanbul şehrinde 29 Kasım 2022 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 01 Aralık 2022 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 02 Aralık 2022 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 03 Aralık 2022 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

        1 ARALIK 2022 İL İL HAVA DURUMU

        İSTANBUL °C, 16°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı

        ANKARA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 17°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ERZURUM °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

            DİYARBAKIR °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
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            Haberler Yaşam BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI? Meteoroloji bu 2 güne dikkat çekti! 2-3-4 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il HAVA DURUMU
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