İşinizi kolaylaştıran küçük ev aletleri

Kahve makinelerinden yumurta haşlama makinelerine, taşınabilir masaj aletinden bıçaklı doğrayıcılara kadar pek çok ürün ile hayatı çok daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Gelin, küçük ev aletleri ile ilgili detaylara birlikte göz atalım.

KÜÇÜK EV ALETİ NEDİR?

Evde ve iş yerinde birçok işi halletmek için kullanılan; taşınabilir ya da yarı taşınabilir, küçük boyutlu cihazlara küçük ev aleti denir. Bu cihazlar pratik çözümler sunduğu için vazgeçilmez ürünler arasında yer alır. Küçük ev aleti olmadan çok daha uzun süren işlemler, onlar sayesinde sadece dakikalar içerisinde hallolur. Hava temizleyici, baskül, çaycı ve kahve makinesi gibi ürünler; küçük ev aleti kategorisinde yer alır. Kompakt tasarımı ve işlevi sayesinde hemen hemen her mutfakta kullanılan blender gibi doğrayıcılar, mutfaktaki şefiniz olma yolunda işinizi kolaylaştırır. Yine lezzetli yemekleri sevdiklerinize sunarken kullandığınız tost makinesi, fritöz, su ısıtıcı da küçük ev aletleri kategorisinin en çok kullanılanları arasında yer alır. Bunların yanı sıra robot süpürge, hava nemlendirici veya kişisel temizliği sağlayan epilasyon aletleri de bu kategoride fazlaca tercih edilir. İhtiyaç duyduğunuz küçük ev aletlerinin özelliklerini detaylı öğrenmek için idefix'te yer alan ürünleri inceleyebilirsiniz.

KÜÇÜK EV ALETLERİ İLE NELER YAPILIR?

Evin birçok alanında ve kişisel bakımda kullanılan küçük ev aletleri ile işleri kısa sürede bitirerek kalan zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Günün en güzel öğünü diyebileceğimiz sabah kahvaltısında yenilen sıcacık bir tosta kim "Hayır." diyebilir? Pratik ve lezzetli bir şekilde hızlıca öğün hazırlamanızı sağlayan tost makineleri mutfaktaki hızınıza hız katar. Ya da güne kahve içmeden başlayamıyorsanız o kahve makinesinin tuşuna basıp kahveyi hazırlamak sadece dakikalarınızı alır. Eğer çay ya da meyve sularını tercih ediyorsanız işinizi kolaylaştıracak birçok ürünü kolayca bulabilirsiniz. Çoğu modelin parçaları ayrılıp bulaşık makinesinde temizlenebilir. Böylece cihazların temizliği de sizi uğraştırmaz.

Küçük ev aletleri, temizlik ve kişisel bakım konusunda da işinizi kolaylaştırır. Tıraş bıçaklarından istediği verimi alamayan erkekler için elektrikli tıraş makineleri, alternatif ürünler arasında yer alır. Kablosuz dikey süpürgelerle ev temizliğini hızlıca bitirebilir ya da robot süpürgeleri tercih ederek yerinizden kalmadan evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Kompakt tasarımları ile fazla yer kaplamayan birçok modele idefix'in satış sitesinden ulaşabilirsiniz.

KÜÇÜK EV ALETLERİ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her daim elinizin altında olmasını isteyeceğiniz ürünleri alırken birçok kritere dikkat etmek gerekir çünkü bu cihazlar sık yenilenen ürünler arasında yer almaz. Eğer uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabileceğiniz cihazlara sahip olmak isterseniz birkaç noktaya dikkat etmelisiniz:

Alacağınız ürünün ihtiyacınızı karşılayıp karşılamayacağına dikkat etmelisiniz. Örneğin çok kalabalık bir aileniz olmadığı için küçük bir çaycıyı tercih edebilirsiniz. Ancak sık misafir ağırlıyorsanız daha geniş hacimli ürünlere yönelmelisiniz.

Enerji tüketimi konusunda iyi araştırılma yapılması gerekir. Çok enerji tüketen ürünler bütçenizi sarsabilir.

Ürünleri seçerken alacağınız markanın servis sistemini önceden sorgulamalısınız. Ürünün bozulması durumunda cihazın servis desteğinin ve yedek parça temininin kolay olması gerekir.

Alacağınız ürünün malzeme kalitesi de önemli. Sağlığa zararlı olmayan plastik veya paslanmaz çelik materyal gibi detaylara önem vermelisiniz.

İşlerinizi çabucak halletmenize yardımcı olacak bu mini cihazları seçmek için idefix'in kolay kullanılan arayüze sahip internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.