Ayşegül Demirsoy: Kadınları beden ve ruh sağlığı konusunda motive etmeye çalışıyorum

"Beden Benim Karar Benim" kitabının yazarı, milli sporcu Ayşegül Demirsoy, kişisel gelişim alanında çok satanlar listesine giren kitabının çıkış öyküsünü anlattı.

13 yaşında atletizm ile başladığı spor hayatında birçok spor kulübünde önemli başarılara imza atan, sonradan gönül verdiği bisiklet dalında 5 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşayan milli sporcu, "Türkiye'de ve dünyada kadının varlığına ve kimliğine saygı duyulmadığını düşünüyorum. Bu konuda bir farkındalık yaratıp kadınları cesaretlendirmek, motive etmek istedim" dedi.

TAKİPÇİMİN HEDİYESİYLE KAFAMDA ŞİMŞEK ÇAKTI

Türkiye'nin en ünlü zumba eğitmenleri arasında yer alan, Ataşehir'deki kendine ait stüdyonun yanı sıra online olarak motivasyon koçluğu yapan ve spor dersleri veren Ayşegül Demirsoy, bir takipçisinin hediyesinin de kendisini harekete geçirdiğini söyledi: "Bir takipçim yazdığım yazıları kitap haline getirmiş. Hayatımda aldığım en özel hediyelerden biriydi. Ve kafamda bir şimşek çakmasını sağladı bu hediye. 'İnsanlar için bunu yapmalıyım' dedim kendime ve zaten hayalim olan kitap projemi hayata geçirdim."

OKUYUP HAREKETE GEÇMEMEK İMKANSIZ

20 yıllık tecrübesini gerek 270 bin takipçiye sahip YouTube kanalında gerekse de özel derslerle insanlarla paylaşan ve çevresinde spor âşığı olarak tanınan Ayşegül Demirsoy, "Beden Benim Karar Benim"i "Kadınları harekete geçiren bir kitap" olarak tanımladı.

Demirsoy şunları söyledi;

"İnsanları beden ve ruh sağlığı konusunda motive etmeye çalışıyorum, özellikle de kadınları. Çünkü her bireyi bir kadın yetiştiriyor, kadın mutlu ise sonuçta toplum da mutlu oluyor. Kitabımı okuyup da harekete geçmemek imkânsız diyebilirim."

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