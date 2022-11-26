Medent Institute Türkiye’de kadavralı cerrahi eğitimlere başlıyor

Londra, Viyana, New York gibi şehirlerde gerçekleştirilen eğitimler İstanbul'da da başlıyor

Birçok ülkede faaliyet gösteren ve medikal estetik üzerine gerçekleştirdiği eğitimlerle Times of Israel gazetesi tarafından Orta Doğu'nun en iyi medikal eğitim şirketleri arasında gösterilen Medent Institute, dünyada sayılı şehirde gerçekleştirilebilen kadavralı cerrahi eğitimlere İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde başlıyor.



Ortognatik cerrahi ve ekstraoral girişimler alanlarında eğitimlere başlayacak olan Medent Institute, kist ve tümör cerrahisinde dünyadaki sayılı cerrahlardan biri olarak gösterilen Prof. Dr. Celal Çandırlı yönetiminde spesifik teknikleri uluslararası cerrahlara öğreterek, bu alanda tıbbi gelişime katkı sunmayı hedefliyor.





Konuyla ilgili Prof. Dr. Celal Çandırlı "Günümüzde gerek lisans gerek ise uzmanlık eğitiminin yetersiz olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle özellikle çene cerrahisi alanında uzman cerrahların birçoğu cerrahi tekniği öğrenecek yeterli eğitimi alamıyor. Bunun da birçok sebebi var. Bu alanda yetkin cerrahların akademiden ziyade özel kliniklere yönelmesi de bu sebepler arasında. Oral cerrahiler dışında extraoral girişimler çok farklı bir disiplindir. Bunun için de çok ciddi eğitime ihtiyaç vardır. Özellikle doku diseksiyonu konusunda birçok cerrah yetersiz, cerrahların doku diseksiyonu tekniklerini bilmeleri elzemdir. Amaçlarımızdan biri de bu açığın kapatılması" şeklinde açıklamalarda bulunurken, Medent Institute kurucularından Sahire Berzah Dinç ise şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyada bazı özel ve yeni teknikler ile cerrahi gelişmeler için uzmanlık ve lisansüstü öğrenim yapılsa da öğrenimi müfredatlarda bulunmayan spesifik cerrahi teknikler vardır . Burada da alanında en önde hekimlerin cerrahi tekniklerini kliniklerde yetkin olarak uygulamak isterken sürekli tıp eğitimlerinden faydalanabilmekteyiz. Medent Institute olarak hekim bakış açısıyla planladığımız sürekli eğitimlerin kapsamını genişleterek spesifik cerrahilere kadar geniş bir yelpazeye yayma noktasında adımlar atıyor ve 'School of Maxillofacial Surgery' ile ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlarına yönelik eğitimlerimizi başlatıyoruz. Öğrenim materyallerini ise online ve yüz yüze kısımlara ayırıp, pratik uygulamalarda fresh-frozen kadavraları kullanacağız. Türkiye'nin en başarılı çene yüz cerrahisi profesörü Prof. Dr. Celal Çandırlı yönetiminde bu spesifik cerrahi eğitimlerini planlıyoruz."

Yasal uyarıdır: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir