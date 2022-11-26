İstanbul Bahçelievler'de hareketli gece! 4 kişiye sopalarla saldırdılar

Sesleri duyarak aşağıya inen aynı aileden 4 kişi, sokağa gelen kalabalık tarafından feci şekilde darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar havaya silahla ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.