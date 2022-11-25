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    • Yaşam
    • 25.11.2022 15:56
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    • 25.11.2022 15:56
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    Ünlü yazar ve iş insanı Muhammed Gömük imza gününü bekliyor

    İş insanı Muhammed Gömük geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir çok alanda yaptığı işler ile adından söz ettiren Muhammed Gömük önümüzdeki günlerde düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap fuarında 10’uncu kitabını imzalayacak.

    Muhammed Gömük imza gününü bekliyor

    Kitapların insanın en büyük bilgi ve fikir kaynağı olduğunu söyleyen Muhammed Gömük yeni kitabını yazmak için kolları sıvadı. Öncesinde sürpriz bir projenin adımlarını attığını ve en kısa sürede paylaşmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

    2022 yılının kendisi için iyi gittiğini yeni iş kollarında yatırımlar yaptığını, hedeflerini yerine getirdiğini ve 2023 de sözü müziği kendisine ait bir eseri Türkiye'nin en önemli isimlerinden birisinin söyleyeceğini ekledi.

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    Haberler Yaşam Ünlü yazar ve iş insanı Muhammed Gömük imza gününü bekliyor
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