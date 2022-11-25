Barınakta tepki çeken görüntü infiale neden oldu: Konya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamda, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.