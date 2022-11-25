Barınakta tepki çeken görüntü infiale neden oldu: Konya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamda, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.
BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
TEPKİLER KARŞILIK BULDU
Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert bir dille tepki göstererek bu saldırıyı gerçekleştirenler için harekete geçilmesi talebinde bulundu.
Tepkilerden bazıları şöyle:
Konya'daki barınak görüntülerini açıp izlemek gibi bir hata yapmayın. Bizim evlat gözüyle baktığımız canlara sebepsiz yere bunu yapana iki ayaklı hayvan yaşattığını yaşamadan ölmez umarım.