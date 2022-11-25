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    • Yaşam
    • 25.11.2022 09:28
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    • 25.11.2022 09:59
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    Barınakta tepki çeken görüntü infiale neden oldu: Konya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

    Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğin kafasına kürekler vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler tepkiye neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacağı duyuruldu. Şube müdürü görevden uzaklaştırılırken, olaya karışan işçilerin iş akdine son verildi. Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İnfiale neden olan görüntü için harekete geçildi

    Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Açıklamda, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
    Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.

    BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA
    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    TEPKİLER KARŞILIK BULDU
    Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert bir dille tepki göstererek bu saldırıyı gerçekleştirenler için harekete geçilmesi talebinde bulundu.

    Tepkilerden bazıları şöyle:
    Konya'daki barınak görüntülerini açıp izlemek gibi bir hata yapmayın. Bizim evlat gözüyle baktığımız canlara sebepsiz yere bunu yapana iki ayaklı hayvan yaşattığını yaşamadan ölmez umarım.

        Konya'daki barınak görüntülerini izlemedim. Yüreğim kaldırmaz. Allah ın cezaları pislikler. Aynısını yaşamanızı diliyorum. Misliyle yaşayın..

        Konya'daki barınak videosunu gördüm, tekrardan görmemek için videoyu paylaşmıyorum. Bu nası bir vahşet, Allah belanınız versin cani yaratıklar. Katiller. O insanlar aramızda gezmemeli. Bir canlıya bunu yapanlar cezasız kalmamalı.

        Sorumlular hakkında Büyükşehir Belediyesi ve savcılık tarafından harekete geçilmesiyle bir nebze olsun yürekler ferahladı.

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        Haberler Yaşam Barınakta tepki çeken görüntü infiale neden oldu: Konya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti
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