Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eksik para üstü aldığını iddia ettiği taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. İddiaya göre, kent merkezinde bindiği taksinin sürücüsünden eksik para üstü aldığını ileri süren S.E, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki taksi durağında S.Ü. ile tartışmaya başladı.