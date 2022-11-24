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    • Yaşam
    • 25.11.2022 02:24
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    • 25.11.2022 02:32
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    Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eksik para üstü aldığını iddia ettiği taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan S.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    AA
    Taksi sürücüsünü yaralayan zanlı yakalandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eksik para üstü aldığını iddia ettiği taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. İddiaya göre, kent merkezinde bindiği taksinin sürücüsünden eksik para üstü aldığını ileri süren S.E, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki taksi durağında S.Ü. ile tartışmaya başladı.



    Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.E, bıçakla S.Ü'yü yaraladı, duraktaki R.K'yi de darbederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.Ü. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.



    Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan S.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Taksi durağındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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