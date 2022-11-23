HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı? HAARP Projesi'nin etkileri neler, yapay deprem mi oluşturur? HAARP bulutu nedir?

HAARP gemisi iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alırken, HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ABD ordusu tarafından kullanılan HAARP'ın güçlü bir silah olduğu ve yıllardır deprem yarattığı iddiaları ortaya atılıyor. Peki, bu sadece bir komplo teorisi mi? HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? İşte merak edilenler!
HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.
HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?
Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.