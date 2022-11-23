Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.11.2022 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2022 09:10
    ABONE OL

    HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı? HAARP Projesi'nin etkileri neler, yapay deprem mi oluşturur? HAARP bulutu nedir?

    Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından gündeme HAARP gemisi iddiaları geldi. Depremlere neden olduğu iddiaları yıllardır ortaya atılan HAARP projesi trendlerin üst sıralarında yer alıyor. HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Peki, HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı? HAARP Projesi'nin etkileri neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı?

    HAARP gemisi iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alırken, HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ABD ordusu tarafından kullanılan HAARP'ın güçlü bir silah olduğu ve yıllardır deprem yarattığı iddiaları ortaya atılıyor. Peki, bu sadece bir komplo teorisi mi? HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? İşte merak edilenler!

    HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

    HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

    HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?

    Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

    Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

        HAARP PROJESİ DETAYLARI

        HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.

        Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır. Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

        HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

        HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikeleri. Herhangi bir uçağın yaklaşması durumunda kurulu olan antenler faaliyetlerini otomatik olarak durdurmaktadır.

        Teorilere göre HAARP projesi, yapay depremler oluşturmak, belirli bir bölgede haberleşmeyi kesmek, elektronik cihazların çalışmasını durdurmak, olabilecek büyük şiddetli bir depremi küçük parçalara bölerek önlemek ve iklim koşullarına müdahale etmek gibi işlemler için de kullanılmaktadır.

        Aynı zamanda yine aynı teorilere göre, Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Kocaeli/Gölcük Depremi'nde de HAARP'ın kullanıldığı iddia edilmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Yaşam HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı? HAARP Projesi'nin etkileri neler, yapay deprem mi oluşturur? HAARP bulutu nedir?
            SON DAKİKA