"Dünya'nın en iyi diş hekimi" tescilinin sahibi Enes Albayrak

Yaptığı farklı sektörlerde çalışmalar ile adından söz ettiren Albayrak, "Dünya'nın en iyi diş hekimi" söyleminin tescil sahibi olarak farklı bir bakış açısı sağlamak için yeni bir algı projesinin başlangıcı olduğunu ve düşünce, proje ve fikirlerinin sınırsız ve ötesiz bir yol almasının bir girişim projesinin ilk adımı olduğunu iletti.

Albayrak, "Siz kendinize inandığınız zaman birileri aksini ispatlayana kadar en iyisinin siz olduğunu unutmayın.En iyi olmak sadece bir yarış içerisinden birilerinin seçtiği bir sonuç veya birer kişi olarak kalmak değil kendi benliğinin en iyisi olabilmek için tüm potansiyelini kullanabilmek ve pes etmeden, insanlara bir şeyler kanıtlamak zorunda olmadığımızı bilerek hareket ettiğinizde gidebileceğiniz sınırlarının en ötesinde yollara ilerlemenizi sağlayacak birer yoldur.

En iyiler en özgür düşünenlerden, en iyi fikirler ise en zor koşullarda kalanlardan çıkar.



Gerçek En iyiler, en başarılılar vb. Enler belli bir yarışın değişen birincileri içerisinde yer almayan standart mevcut algıyı değiştirmek için çabalayan yeni bir alanda farklı bir vizyon ve değer oluşturabilen kişilerdir.

Amacımız en iyisi olduğumuzun bir sonucu olmak değil en iyisi olduğuna inanarak en iyisi olmak için özgür düşünce ve sınırsız fikrin ortaya çıkması için sadece bir proje başlatmaktır.

Yaşadığımız toplum içerisinde herşey belli standart kalıplarda oluşan düzen ve kaidelerden yer alıyor. İnsanlarda bu standartın içerisinde tekdüze bir düşünce ve yaşamlar da yer almak mecburiyetinde kalıyor malesef, potansiyelininin ötesinde sonuçlar elde etmek gerekirken mevcut potansiyelimizi dahi kullanamaz hale gelmiş bir yapı bütünlüğü ile klasik olay örgüsünün ötesinde harekete izin verilmeyen sınırları belli yaşamlar da hayali başarılar elde etmek için uğraşlar sergiliyoruz." dedi.

Albayrak, gelecekte toplum yapısı içinde sosyal alanda yer alan projeleri bulunmakta olan,projelerinden bir örneğini bizlere iletti, "Geleceğimizin temellerini oluşturacak biz gençlerin çocukluktan gençliğe eğitim ve öğretimi boyunca fikirsel dünyasını geliştireceği dersler etkileşimler oluşturacağı iletişim kanalları ile fikirsel ve düşünsel zenginlikleri için çocukluktan başlayarak çocuğun sabırlı ve fedakarca çevre baskısı göstermeksizin istek gösterdiği alanda ilerlemesi için sektörel alanlara bölünmüş gelişim , Ar-Ge ve Proje birimleri ile ilerlemesini sağlamak ve fikirsel özgür gençler yetiştirerek gelecek dünyamızda gerçek başarıyı elde etmeye çalışmak için yatırımın en değerlisi olan gençlere önder olarak üretim ,gelişim sektörel yeniliklerle ülkemiz adına güçlü ve sağlam gelecekler oluşturmamızı sağlayacaktır." diye belirtti.

Dünya'nın neresinde yer alırsak alalım mevcut yapının ötesinde düşünerek mevcuttan farklı bir yenilik sağlamak için uğraş ve emekler verirsek birgün mutlaka sonuçlar alacağımızı ve bugünden sabır ve fedakarlıkla gösterdiğimiz emeğin karşılığını mutlaka alacağımızı unutmayalım.



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