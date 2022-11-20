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    • Yaşam
    • 21.11.2022 04:06
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    • 21.11.2022 11:24
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    Amasya’daki kazada ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı... Durumları belli oldu

    Son dakika haberi... Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy da bulunuyor. Kaza sonrası Amasya Valisi Mustafa Masatlı hastanede yaralıları ziyaret ederken, birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Amasya’daki kazada ölen oyuncuların son görüntüleri de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hayranları şokta! Ünlü oyuncuların feci kazası

    Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

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    Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

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        YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI
        Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        VALİ MASATLI YARALILARI ZİYARET ETTİ
        Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu: "Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var."



        Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.
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                Haberler Yaşam Amasya’daki kazada ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı... Durumları belli oldu
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