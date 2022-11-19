24 Kasım Perşembe resmi tatil mi, okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yapan kişileri onurlandırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Öğrenciler, 2022 yılında Öğretmenler Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi gündür? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? İşte detaylar!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.
Böylece öğrenciler ve öğretmenler okulda bu özel günü kutlayabilecek.
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ
Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.
Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.