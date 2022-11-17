Yener Gölbaşı: "Düğün sahnesi yapaylığı kaldırmaz"

Sesi, başarılı sahnesi ve yakışıklılığıyla müzik dünyasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Yener Gölbaşı, düğünlerin vazgeçilmez ismi haline geldi. Sahne aldığı düğünlerdeki performansıyla ünü kulaktan kulağa yayılan Bitlisli türkücünün sahne takvimi şimdiden doldu. Sahne programlarının yanı sıra ilk albümünün çalışmalarına da hız veren Gölbaşı, "Başta Bitlisli hemşerilerim olmak üzere sevenlerimin yoğun ilgisi var. Düğün takvimimiz neredeyse doldu. Şehirler arası adeta mekik dokuyoruz ama insanların yüzündeki mutluluk tüm yorgunluğumuzu alıyor. Öyle ki bu tempoya rağmen albüm çalışmalarımı da yürütüyorum" diyor.

AMACIMIZ ZİHİNLERDE GÜZEL ANILAR BIRAKMAK

Sahnede seslendirdiği türkülerle olduğu kadar renkli kişiliğini yansıttığı esprileriyle de gönülleri kazanan Yener Gölbaşı, başarısının sırrını samimiyete bağlıyor: "Ben sahnede hem eğlendirmeyi hem de eğlenmeyi seviyorum. Bunun sırrı da samimiyet. Sahnede misafirlerle samimi bir ilişki kurduğunuz zaman insanların mutlu olmaması mümkün değil. Bizim kültürümüzde düğünler özel bir yere sahip. Çiftlerin, ailelerin hayatlarındaki en kutsal anlardan biri. Biz de bunun bilinciyle bu özel anlara değer katmak, insanların anılarında güzel yer almak adına elimizden geleni yapıyoruz."

DÜĞÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLMAYA ADAY ŞARKILAR YOLDA

Küçük yaşlarda müziğe gönül veren, okul döneminde katıldığı çeşitli ses yarışmalarında dereceler de alan Yener Gölbaşı, hazırlıklarını sürdürdüğü albümü için de oldukça iddialı. İyi derecede Zazaca ve İngilizce bilen şarkıcı, "Sıradan bir albümle hayranlarımın karşısına çıkmak istemiyorum" deyip ekliyor: "Düğünlerde hem çiftlerin hem de misafirlerin favorisi olmaya aday parçalarımız hazır. Her sözü her notayı ince ince işliyoruz. Albümde Zazaca ve İngilizce şarkılara yer vermem için talepler var. Bunu da değerlendiriyorum. Albümdeki diğer şarkılar içinse beste seçmelerine devam ediyoruz. Yeni yılın ilk aylarında sevenlerimizle buluşturmayı planlıyoruz."

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