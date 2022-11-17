Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? Adım adım mesaj atma yolu...

WhatsApp'tan artık kendi kendinize mesajlaşabilme hakkınıza sahipsiniz. WhatsApp'tan kendime nasıl mesaj atarım diyorsanız, haberimizde detaylara yer verdik. Peki, Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor?
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.
Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test aşamasından çıkarıp dağıtmaya başladı.
WhatsApp'tan kendinize mesaj atmanın yolu
Yeni sohbet başlatın.
Kişiler listenizin en üstünde kendiniz çıkacaksınız.
Sohbeti açtığınızda isminizin altında "Kendine mesaj at" yazısını seçin.
Kendinize mesaj gönderin.