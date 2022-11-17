Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? Adım adım mesaj atma yolu...

WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, artık yavaş yavaş herkese açılmaya başladı.