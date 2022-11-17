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    • Yaşam
    • 17.11.2022 23:47
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    • 17.11.2022 23:47
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    Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? Adım adım mesaj atma yolu...

    WhatsApp'ın yeni sürümüyle kendi kendine mesaj atabilme özelliği aktifleştirildi. Böylelikle WhatsApp,not defteri gibi kullanılabilecek. Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu. Peki, Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim?

    WhatsApp'tan artık kendi kendinize mesajlaşabilme hakkınıza sahipsiniz. WhatsApp'tan kendime nasıl mesaj atarım diyorsanız, haberimizde detaylara yer verdik. Peki, Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor?

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

    Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test aşamasından çıkarıp dağıtmaya başladı.

    WhatsApp'tan kendinize mesaj atmanın yolu

    Yeni sohbet başlatın.

    Kişiler listenizin en üstünde kendiniz çıkacaksınız.

    Sohbeti açtığınızda isminizin altında "Kendine mesaj at" yazısını seçin.

    Kendinize mesaj gönderin.

        WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

        Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

        Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, artık yavaş yavaş herkese açılmaya başladı.

        WhatsApp'ın Android beta sürümünde, kendi kendinize mesaj atma özelliği kullanıma sunuldu.

        Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

        Signal gibi bazı uygulamalarda da kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebiliyor. Bu özellik, önemli şeyleri not almak için sıkça kullanılıyor.
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