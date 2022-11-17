Murat Kılıç’tan 5 retro düğün saç modeli

16 yaşından beri kuaför olarak çalışan, 2018 yılında THEMOST Kuaför markası ile profesyonel çalışmalarına devam eden Murat Kılıç, retro görünüm isteyen kadınların tercih edebilecekleri 5 düğün saç modelinden bahsetti: "Balerin topuz, kadınların vazgeçemedikleri bir saç modeli. Muhteşem bir şekilde yapılan balerin topuz ile retro bir görünüm elde etmek mümkün. Bunun yanı sıra yumuşak bukleler, oldukça hareketli saç modelinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Retro bir görünüm için parlak ve hacimli dalgalar ya da düşük topuzları da tercih etmek mümkün."

Parlak ve Hacimli Dalgalar

Parlak ve hacimli dalgaların her zaman moda olduğunu ve retro bir görünüm sunduğunu belirten Murat Kılıç, retro düğün saç modeli isteyenler için bu tür modellerin ideal olduğunu ifade etti: "Önceden bu saç modeli çok modaydı. Kadınlar oldukça basit bir şekilde bu tür modellere ulaşım sağlayabiliyordu. Şimdilerde de parlak ve hacimli dalgaların moda olduğunu ve benzersiz bir görünüm sağladığını söyleyebilirim."

Yumuşak Bukleler

"Retro bir görünüm isteyenler için yumuşak bukleler ideal. Sade ama bir o kadar da şık bir saç modeli için yumuşak bukleler tercih edilebilir. Eski Hollywood filmlerindeki saç modelini hatırlatan yumuşak dalgalar, gelinlerin istedikleri görünüme ulaşmasını sağlıyor."

Balerin Topuz

"Balerin topuz, kadınların sıklıkla tercih ettiği bir modeller arasında yer alıyor. Alttan yapılan topuz, oldukça seyrek bir forma sahip. Bu sayede sade ve estetik bir görünüm için balerin topuz oldukça ideal."

İnci İşlemeli Bant ile Topuz

Retro görünüm için inci işlemeli bandın kullanılabileceğini belirten Murat Kılıç, bu tür bantların kullanılmasıyla çok özel topuzların elde edilebileceğini ifade etti: "Genellikle uzun kollu gelinlik ile işlemeli bantların muhteşem bir uyum yakaladığı görülüyor. Sıkı bir topuz üzerinde kullanılan inci işlemeli bant, retro görünüm sağlayacaktır."

Düşük Topuz

"Düşük topuz da sıklıkla tercih ediliyor. Alttan yapılan bu topuz modelinde doğal bir görünüm elde edildiğini söyleyebilirim. İncelikli ve modern bir saç modeli için kadınlar düşük topuz modeline yönelim gösteriyor. Fakat bu tür topuzların incelikli bir şekilde yapılması, topuzun gün içinde dağılmaması adına çok önemli."

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