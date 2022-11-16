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    • Yaşam
    • 16.11.2022 16:33
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    • 16.11.2022 16:35
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    Yalnızca dâhilerin çözdüğü IQ testi sosyal medyayı salladı! Sadece %5'i, mutfağa gizlenmiş Ruj'u 15 saniyede fark ediyor!

    Son dönemde zeka testleri oldukça popüler oldu. Bu kapsamda haberimizde herkesin kolay kolay çözemeyeceği bir optik ilizyon paylaşıyoruz. Resimde yer alan gizli ruj'u bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız.

    takvim.com.tr
    Yalnızca dâhilerin çözdüğü IQ testi sosyal medyayı salladı!

    Fiziksel yanılsamalar gibi pek çok türde optik yanılsama görmüş olmalısınız . Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve nesneleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor. Normal bir insan beyni, olaylara veya görüntülere farklı bakabilir ve her açıdan farklı bir algı oluşturabilir. Böyle zekice bir örnek, resimdeki mutfağın içinde bir yerde saklanan bir Ruj'da görülebilir.

    Yukarıdaki görsel çocuklar ve yetişkinler için paylaşılmıştır. Bu illüzyonda bir mutfak alanı var ve burada bir ruj gizlenmektedir. İllüzyon, izleyicileri resmin içine gizlenmiş ruj'u bulmaya zorlar. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.

    Gizli Ruj'u 15 saniyede gördünüz mü?

    Gizli Ruj'u bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Resme dikkatlice bakarsanız, bir masa ve sandalyelerin tutulduğu bir yemek alanı göreceksiniz. Yemek masasının yanında bir leğen vardır ve levhanın üzerinde bazı yiyecekler muhafaza edilmiştir. Duvarda mutfak eşyaları, tabaklar, bardaklar, meyveler ve kitapların tutulduğu raf bulunmaktadır. Bir Yemek Alanının bu optik yanılsaması, görüşünüzün gerçekte ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkarabilir.

        Kolaylık olması için, aşağıda verilen resimde Yemek Alanı içindeki gizli Ruj'u vurguladık:

        Ruj, kasenin içinde ve levhanın üzerindeki kutunun yanında saklanıyor. Görüntü, görüntüde gizlenmiş Ruj'u bulmaya çalışan binlerce yetişkinin kafasını kaşımasına neden oldu.

        Çalışmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olma eğiliminde olduğunuzu gösteriyor. Optik illüzyonlar her zaman beynimizin nasıl çalıştığına dair büyüleyici bilgiler verir.

        Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir. Öyleyse bize söyleyin, bu optik illüzyon görüntüsünün içine gizlenmiş ruju fark ettiniz mi?
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        Haberler Yaşam Yalnızca dâhilerin çözdüğü IQ testi sosyal medyayı salladı! Sadece %5'i, mutfağa gizlenmiş Ruj'u 15 saniyede fark ediyor!
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