Yalnızca dâhilerin çözdüğü IQ testi sosyal medyayı salladı! Sadece %5'i, mutfağa gizlenmiş Ruj'u 15 saniyede fark ediyor!

Fiziksel yanılsamalar gibi pek çok türde optik yanılsama görmüş olmalısınız . Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve nesneleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor. Normal bir insan beyni, olaylara veya görüntülere farklı bakabilir ve her açıdan farklı bir algı oluşturabilir. Böyle zekice bir örnek, resimdeki mutfağın içinde bir yerde saklanan bir Ruj'da görülebilir.