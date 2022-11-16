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    • Yaşam
    • 16.11.2022 16:15
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    • 16.11.2022 16:15
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    Kızılay 2. Bilimsel Maden Suyu Kongresini düzenliyor

    Kızılay Doğal Maden Suları tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Maden Suyu Kongresi 17-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. "Bir Ömür Maden Suyu" temasıyla öne çıkan Kongre’de sektörün uzman isimleri ile maden suyu paydaşları bir araya gelirken maden suyunun geleceği ve insan sağlığına etkileri bilimsel verilerle masaya yatırılacak.

    Kızılay 2. Bilimsel Maden Suyu Kongresini düzenliyor

    Türkiye'de, maden suyu sektörü alanında çeşitli araştırmalar yapmış uzmanlar ve akademisyenler Kızılay İçecek'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nde" bir araya gelecek. 17-18 Kasım tarihleri arasında Emaar Address İstanbul Otel'de bir yapılacak kongrenin ana teması "Bir Ömür Maden Suyu" olacak.

    Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Yemek üzerine araştırmalarıyla tanınan Yazar Yunus Emre Akkor, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Elvan Odabaşı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yasemin Savaş gibi isimlerin dinleyicilere uzmanlıklarını aktaracağı kongrede katılımcılara maden suyunun hayatımızdaki yeri ve değeri anlatılacak. Yapılacak atölye çalışmaları; sağlık, beslenme, güzellik ve spor gibi başlıklar altında toplanacak ve maden suyu hakkında merak edilen tüm detaylar, çok sayıda üniversiteden uzman akademisyenlerin katılımıyla bilimsel gerçeklerden yararlanılarak masaya yatırılacak.

    T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı'nın açılış konuşmaları ile başlayacak kongrede basınımızın siz temsilcilerini aramızda görmekten mutluluk duyarız.

    Program:
    Kayıt : 08.30 – 09.30

    Açılış Konuşmaları : 10.00 – 10.30

    Adres: Emaar Address İstanbul Otel / Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F, D:G Blok, 34700 Üsküdar/İstanbul

    İletişim: Gizem Alper / 0537 335 02 26

    17.11.2022 – ADDRESS ISTANBUL HOTEL
    08.30 – 09.30:     Kayıt
    10.00 – 10.30
    Açılış Konuşmaları – Dünya ve Türkiye'de Maden Suyu
    Prof. Dr. Birol Saygı, Kongre Bilim Kurulu Başkanı
    Metin Kul, Kızılay İçecek, Genel Müdür
    Dr. Kerem Kınık, Kızılay, Genel Başkan
    Hasan Suver, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı

    10.30 – 11.30
    I. Panel: Şişecam - Maden Suyunda Arge, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik
    Moderatör: Ferhat Demir, Türkiye İnovasyon Hareketi Kurucusu
    Ali Gizer, Sürdürülebilirlik Uzmanı
    Aslı Fırat Şahin, Şişecam, Sürdürülebilirlik Uzmanı
    Mert Alkış, Döhler, Satış Müdürü
    Tuğba Şimşek, Kızılay İçecek, Ar-ge ve Kalite Müdürü

    11.40 – 12.00
    Güzellik Atölyesi, Dr. Yasemin Savaş

    12.00 – 13.00
    Öğle Yemeği

    13.00 – 13.45
    II. Panel: Maden Suyunun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemli
    Moderatör: Ziyneti Kocabıyık, Türkiye Gazetesi, Sağlık Editörü
    Prof. Dr. Alper Cihan, Kızılay Sağlık, Genel Cerrahi Uzmanı
    Prof. Dr. Beraat Özçelik, İTÜ, Gıda Mühendisi
    Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Amerikan Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı
    Diyetisyen Elvan Odabaşı

    14.00 – 14.20
    Spor Atölyesi, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı

    14.30 – 15.15
    III. Panel: İçecek Trendleri
    Moderatör: Günseli Özen, Marketing Türkiye, Genel Yayın Yönetmeni
    Alper Özcan, Kantar, Araştırma & Strateji Direktörü
    Can Çalışkan, Rafineri, Strateji Direktörü
    Rasime Yılmaz Ozman, Kızılay İçecek, Pazarlama Direktörü
    Yunus Emre Akkor, Ödüllü Yazar ve Şef

    15.25 – 15.50
    Beslenme Atölyesi, Dyt. Elvan Odabaşı / Burçin Bilge, Lokma Dergisi Yemek Şefi

    16.00 – 16.45
    IV. Panel: Sektörün Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler
    Moderatör: Akan Abdula, FutureBright, Kurucu
    Prof. Dr. Birol Saygı, Kongre Bilim Kurulu Başkanı
    Metin Kul, Kızılay İçecek, Genel Müdür
    Mustafa Karpuz, Krones, Genel müdür
    Ömer Kızıl, MASUDER Başkanı, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

    16.55 – 17.15
    Sağlık Atölyesi, Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Amerikan Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı

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