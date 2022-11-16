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    • Yaşam
    • 16.11.2022 07:31
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    • 16.11.2022 07:31
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    24 Kasım Perşembe resmi tatil mi, okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Yurt genelinde okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan ve öğretmenlerin öneminin vurgulandığı Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kaldı. Kasım ayına girmemiz ile birlikte öğrenciler 'Öğretmenler Günü ne zaman' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğretmenine hediye almak isteyen öğrenciler, erkenden hediye arayışına başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi gündür? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yapan kişileri onurlandırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Öğrenciler, 2022 yılında Öğretmenler Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi gündür? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? İşte detaylar!

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.

    Böylece öğrenciler ve öğretmenler okulda bu özel günü kutlayabilecek.

    24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

    Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.

    Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.

        24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir.

        Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.
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        Haberler Yaşam 24 Kasım Perşembe resmi tatil mi, okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?
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