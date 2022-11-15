DJ Fatih Bademci: Farklı milletlerden müzisyenlerle projeler yolda

Almanya doğumlu Türk DJ Fatih Bademci, müzik dünyasındaki yükselişini sürdürüyor. İmza attığı projelerin yanı sıra Anıl Tetik, Onur Ateş ve Crypto Alex gibi ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de adından söz ettiren başarılı müzisyen hedef büyüttü.

Ailesinin işleri nedeniyle Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan, lisans eğitimini ABD'de tamamlayan Bademci, "Almanya ve Türkiye'de önemli bir kitleye ulaştım. Şimdi hedefim dünya müzik piyasasını domine eden Amerika'yı keşfetmek, orada adımı duyurmak" dedi.

PRODÜKTÖR OLARAK DA PROJELER YAPACAĞIM

Küçük yaşta başlayan müzik tutkusunun peşinden giderek bu alanda kendini geliştiren, DJ'liğin yanında prodüksiyon eğitimleri de alan Fatih Bademci, Billboard listelerinin üst sıralarında yer alan isimlerle görüştüğünü açıkladı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmesinin avantajını da kullanan ünlü DJ, "Müzisyen kimliğimin yanı sıra prodüktör olarak da sektörde iddialı işlere imza atmayı hedefliyorum. Gizlilik anlaşmaları nedeniyle şu an için isim paylaşamıyorum, ancak duyurusunu yaptığımızda büyük ses getirecek projelerimiz yolda" diyerek heyecan yarattı.

YEREL MOTİFLERLE EVRENSEL TINILAR HARMANLANACAK

Müzik dünyasında kültürler arası iş birliklerini önemsediğini vurgulayan Fatih Bademci, "Almanya, Türkiye ve ABD'de uzun süre yaşama fırsatı bulmam bana farklı kültürleri gözlemleme şansı verdi" dedi ve ekledi: "Farklı kültürler, farklı müzikler ve yerel unsurların zenginliği beni çok heyecanlandırıyor. Bu nedenle yerel motiflerin evrensel tınılarla harmanlanacağı projelere odaklıyım. Farklı milletlerden müzisyenlerin ortak projelerde bir araya getirmenin müziğe farklı bir soluk kazandıracağına inanıyorum. Çalışmalarımı da bu yönde sürdürüyorum. Sürprizler yakın. Takipte kalın."

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