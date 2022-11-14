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    • Yaşam
    • 14.11.2022 20:39
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    • 14.11.2022 20:39
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    Yakup Yıldır Antalya’da şov yaptı

    Gold Excellent tarafından Antalya’da düzenlenen eğitim etkinliğine kuaför Yakup Yıldır damgasını vurdu. Binlerce kişiye uygulamalı eğitim veren Yıldır’a firma tarafından iki altın plaket takdim edildi.

    Yakup Yıldır Antalya’da şov yaptı

    Kozmetik firması Gold Excellent, Antalya'da güzellik sektörü çalışanları ve kuaförlere yönelik bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi. Organizasyona damgasını vuran, Kırklareli-Lüleburgaz'da bulunan şubesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlara hizmet sunan Yakup Yıldır oldu.

    SAHNEDE ŞOV YAPTI
    Yakup Yıldır, etkinlikte eğitmen olarak görev aldı ve binlerce katılımcıyla uzun yıllara dayanan tecrübelerini paylaştı. Uygulamalı olarak ders veren Yıldır, sahnede adeta şov yaptı. Katılımcılar, Yıldır'ın verdiği bilgileri büyük ilgi ve dikkatle takip etti.

    2 ALTIN PLAKET
    Yakup Yıldır'ın verdiği eğitim sırasına altın keratin bakım uygulaması da yapıldı. Yıldır eğitimi alkışlar arasında noktaladı. Başarılı kuaföre organizasyonun sonunda Gold Excellent tarafından iki adet altın plaket takdim edildi.

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