Yakup Yıldır Antalya’da şov yaptı

Kozmetik firması Gold Excellent, Antalya'da güzellik sektörü çalışanları ve kuaförlere yönelik bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi. Organizasyona damgasını vuran, Kırklareli-Lüleburgaz'da bulunan şubesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlara hizmet sunan Yakup Yıldır oldu.

SAHNEDE ŞOV YAPTI

Yakup Yıldır, etkinlikte eğitmen olarak görev aldı ve binlerce katılımcıyla uzun yıllara dayanan tecrübelerini paylaştı. Uygulamalı olarak ders veren Yıldır, sahnede adeta şov yaptı. Katılımcılar, Yıldır'ın verdiği bilgileri büyük ilgi ve dikkatle takip etti.

2 ALTIN PLAKET

Yakup Yıldır'ın verdiği eğitim sırasına altın keratin bakım uygulaması da yapıldı. Yıldır eğitimi alkışlar arasında noktaladı. Başarılı kuaföre organizasyonun sonunda Gold Excellent tarafından iki adet altın plaket takdim edildi.

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