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    Doğaya ve tarihe yolculuk! Kayseri Türkiye’nin dört bir yanından seyahat tutkunlarını kendine çekiyor

    Doğal ve tarihi güzellikleri ile Türkiye’nin dört bir yanından seyahat tutkunlarını çeken Kayseri, pek çok keşif adresini barındırıyor. Dillere destan yemeklere sahip Kayseri, kışın da kayak tutkunlarını Erciyes’te ağırlıyor...

    Doğaya ve tarihe yolculuk

    Erciyes Dağı, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri'nin sembolüdür. İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin 5'inci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağı, hem kış turizmi hem dağ tırmanışı hem de yayla turizmi bakımından yılın her döneminde önemini koruyor ve ziyaretçi akınına uğruyor.



    KAYSERİ KALESİ VE SURLARI
    3'üncü yüzyılda Roma Dönemi'nde inşa edilen ve 6'ncı yüzyılda Bizans Dönemi'nde daraltılan Kayseri Kalesi ve Surlar; Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılmış. Karamanoğulları ve Osmanoğulları zamanında iki defa tamir görmüş.



    HUNAT HATUN KÜLLIYESI
    Cami, medrese, hamam ve türbeden meydana gelen Hunat Külliyesi 1238 yılında I. Alaaddin Keykubat'ın karısı Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılmış. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sergileyen bu yapı, Kayseri ziyaretlerinin olmazsa olmaz tarihi durakları arasında yer alıyor.



        KAPUZBAŞI ŞELALELERİ
        Beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere yan yana dizi halinde dökülen Kapuzbaşı Şelaleleri'nin yükseklikleri ortalama 40-60 metre olup, her biri bir dereyi besleyecek güçte. Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumunda olan Kapuzbaşı Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.



        DÖNER KÜMBET
        Çift başlı kartal, insan başlı ve kanatlı pars, aslan ve hayat ağacı figürleriyle süslü kümbet, 1276 yılına tarihlenmekte. Şah Cihan Sultan'a ait olan bu kümbete 12 yüzeyli olması ve giriş kapısı yanlarındaki iki yüzey hariç diğer 10 yüzeyinin geometrik şekilleri ve taş işçiliğinin birbirine çok yakın olmasından dolayı halk arasında 'Döner Kümbet' deniliyor.

        NE YENİLMELİ?
        Kayseri mutfağı ağırlıklı olarak unlu ve etli yemeklerden oluşuyor. Mantı ise Kayseri'nin en gözde yemeği. Pastırması ve sucuğu ile de ünlü olan Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden bazıları şöyle: Pehli, Pıtpıt Pilavı, Pırtımpırt, Şaştım Aşı, Hakırdak, Kayseri Güveci, Fırınağzı, Nevzine, Pekmez Helvası, Develi Cıvıklısı, Yağlama, Pöç...

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        Haberler Yaşam Doğaya ve tarihe yolculuk! Kayseri Türkiye’nin dört bir yanından seyahat tutkunlarını kendine çekiyor
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