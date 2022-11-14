Doğaya ve tarihe yolculuk! Kayseri Türkiye’nin dört bir yanından seyahat tutkunlarını kendine çekiyor





DÖNER KÜMBET

Çift başlı kartal, insan başlı ve kanatlı pars, aslan ve hayat ağacı figürleriyle süslü kümbet, 1276 yılına tarihlenmekte. Şah Cihan Sultan'a ait olan bu kümbete 12 yüzeyli olması ve giriş kapısı yanlarındaki iki yüzey hariç diğer 10 yüzeyinin geometrik şekilleri ve taş işçiliğinin birbirine çok yakın olmasından dolayı halk arasında 'Döner Kümbet' deniliyor.



NE YENİLMELİ?

Kayseri mutfağı ağırlıklı olarak unlu ve etli yemeklerden oluşuyor. Mantı ise Kayseri'nin en gözde yemeği. Pastırması ve sucuğu ile de ünlü olan Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden bazıları şöyle: Pehli, Pıtpıt Pilavı, Pırtımpırt, Şaştım Aşı, Hakırdak, Kayseri Güveci, Fırınağzı, Nevzine, Pekmez Helvası, Develi Cıvıklısı, Yağlama, Pöç...

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