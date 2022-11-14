Doğaya ve tarihe yolculuk! Kayseri Türkiye’nin dört bir yanından seyahat tutkunlarını kendine çekiyor

Erciyes Dağı, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri'nin sembolüdür. İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin 5'inci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağı, hem kış turizmi hem dağ tırmanışı hem de yayla turizmi bakımından yılın her döneminde önemini koruyor ve ziyaretçi akınına uğruyor.
KAYSERİ KALESİ VE SURLARI
3'üncü yüzyılda Roma Dönemi'nde inşa edilen ve 6'ncı yüzyılda Bizans Dönemi'nde daraltılan Kayseri Kalesi ve Surlar; Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılmış. Karamanoğulları ve Osmanoğulları zamanında iki defa tamir görmüş.
HUNAT HATUN KÜLLIYESI
Cami, medrese, hamam ve türbeden meydana gelen Hunat Külliyesi 1238 yılında I. Alaaddin Keykubat'ın karısı Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılmış. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sergileyen bu yapı, Kayseri ziyaretlerinin olmazsa olmaz tarihi durakları arasında yer alıyor.