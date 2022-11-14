Cosmedica Clinic mevsimsel saç dökülmesi

Dolayısıyla yaşanan saç dökülmesinden dolayı herhangi bir kaygı ya da endişeye yer vermek ya da strese girmek doğru değildir. Ancak yaşanan dökülme yoğun ve şiddetli olduğunda uzman desteği alarak tedaviye yönelmek gerekir.

ÇARESİ OLAN SORUN

Saç dökülmesi çaresi olan bir sorundur doğru beslenme problemini önüne geçmek ya da dökülmeyi azaltmak için tavsiye edilir. Ayrıca stres ve kaygıdan uzak durmak ve vitamin açısından zengin gıdalar tüketmelidir. Kullanılan kozmetik ürünler dikkatle seçilmeli alkol ve tütün kullanımından uzak durulmalıdır.

Yapılan tetkikler ve gerçekleştirilecek operasyon işlemleri uzman tarafından kişiye detaylı olarak anlatılır. Saç ekimi için uygun aday olup olmadığınızı öğrenmek ve buna göre saç ekimine karar vermek atılan doğru bir adımdır.

DOKTOR GÖZETİMİNDE OPERASYON

İşlemlerden önce yapılan analiz ve kan tahlilleri gibi çeşitli tetkikler kişinin uygun olup olmadığını ortaya koyar. Yapılan muayenelerde greft sayısı dikkate alınmamalıdır çünkü bu kişiye ve saç ekimi yapılacak bölgeye göre farklılık gösterir.

Cosmedica Clinic tarafından hastaya operasyondan önce hangi yöntemi kullanılarak işlem yapılması gerektiği belirlenir. Saç yoğunluğu, kök kalitesi ve daha birçok etken dikkate alınır. Hastane ortamında ve doktor gözetiminde profesyonel kadro tarafından operasyonlar tamamlanır.