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    • Yaşam
    • 14.11.2022 11:45
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    • 14.11.2022 11:46
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    2023 Milli Piyango YILBAŞI BİLET FİYATLARI || 2023 MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL? Yılbaşı ikramiyesini duyanın ağzı açık kalıyor!

    Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. 10 Kasım itibariyle yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.

    takvim.com.tr
    Milli Piyango YILBAŞI BİLET FİYATLARI

    Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 200 milyon TL olacak. Vatandaşlar ise bilet fiyatları hakkında araştırmalara başladı. 200 milyon TL ikramiye ödülün duyanlar hemen arama motorlarına yöneldi. İşte merak edilenler...

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

    10 Kasım itibariyle yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.

    MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

    200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişinde;

    🔶Tam bilet 200 TL

    🔶Yarım bilet 100 TL

    🔶Çeyrek bilet 50 TL'den satışa sunuldu.

        TOPLAM İKRAMİYE 1.395.900.000

        Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

        TELEVİZYONDA CANLI YAYIN

        Büyük Ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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        Haberler Yaşam 2023 Milli Piyango YILBAŞI BİLET FİYATLARI || 2023 MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL? Yılbaşı ikramiyesini duyanın ağzı açık kalıyor!
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