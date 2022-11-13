24 Kasım Perşembe resmi tatil mi, okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yapan kişileri onurlandırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Öğrenciler, 2022 yılında Öğretmenler Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi gündür? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? İşte detaylar!