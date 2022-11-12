Özlem Gezgin: Okurlarımla buluşacağım zamanı heyecanla bekliyorum

10 Aralık'ta yapılacak imza günü için heyecanlı olduğunu belirten Özlem Gezgin, "İlk kitabımı çıkarmanın heyecanını yaşıyorum. Edebiyat dünyasında yer almanın beni bu kadar mutlu edeceğini de düşünmezdim. Kitap çıkarmak en büyük hayallerimden biriydi ama bu kadar mutlu olacağımı tahmin edemezdim. Bu nedenle 10 Aralık'ı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerinde bulundu.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken, yer aldığı yapımlardaki oyunculuğu ile konuşulan Gezgin, şimdilerde ilk kitabının imza günü için hazırlık içerisinde. "Yazarlara ve gerçekleştirdikleri imza günlerine her zaman hayran olmuştum. Okurlarıyla bir araya gelmelerinin ne kadar değerli olduğunu da düşündüğümden, aynı süreci yaşayacak olmak beni çok mutlu ediyorum. Umuyorum ki okurlarımla sürekli buluşma ve onlarla iletişim kurma şansı elde ederim."





İLK KİTABIM OLDUĞU İÇİN "MARGE" BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Gerçek hayattan uyarlanan Marge ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özlem Gezgin, "İlk kitabım olduğu için Marge benim için çok değerli. Oyunculuğa da adım attığımda aynı hisleri yaşamıştım. Çünkü yeni bir şeyler yapıyor olduğunuzun bilincindesiniz. Bu nedenle farklı bir heyecan içerisinde oluyorsunuz. Ayrıca roman çıkarmak benim her zaman hayalimdi. Hayallerimi gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyorum." sözleriyle ilk kitabının çıkmış olmasının kendisini ne kadar mutlu ettiğini belirtti.

YENİ KİTAPLARIMLA DA OKURLARIMI MUTLU ETMEK İSTİYORUM

Marge'in kendisi için bir başlangıç olduğunu, yeni romanlar da çıkarmak istediğini belirten Özlem Gezgin, gelecekteki çalışmalarına dair de şu açıklamalarda bulundu: "İnsanın bir ömür boyu kendisini geliştirebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle hem oyunculuk hem de edebiyat alanında kendimi geliştirmek ve çalışmalarıma yenilerini eklemek istiyorum. Yeni romanlar yazmak, farklı yapımlarda yer almak; çalışmalarımı farklı bir boyutta sürdürmemi sağlayacaktır. Bir insanın kendisini geliştirmesinin, kendisine yaptığı bir yatırım olduğunu da düşündüğüm için kendime yatırım yapmaya devam edeceğimi belirtmek isterim."





Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir