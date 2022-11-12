Hadi IQ'nuzu hemen test edin! Resimdeki insanları 11 saniyede sayabilir misiniz? Kralı baktı yapamadı!

Aşağıdaki resimde 6 kişinin tamamı işaretlenmiştir:

Yani, bu zihinsel sınavın cevabı, resim galerisinde 6 kişi olduğudur.

Yukarıdaki zeka oyunu, zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu tür bulmacalar, öngörülen süre içinde çözüme ulaşmak için matematiksel becerilerden ziyade yanal düşünmeyi gerektirir. Ancak cevabı birkaç saniye içinde çözdüyseniz, başardığınızı hissedeceksiniz. Bu zeka oyunu, IQ Seviyenizi değerlendirmenin başka bir eğlenceli yolu. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, Zeka seviyenizi bilmenin iyi bir yoludur.