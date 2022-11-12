Hadi IQ'nuzu hemen test edin! Resimdeki insanları 11 saniyede sayabilir misiniz? Kralı baktı yapamadı!

Resim galerinde bulunan toplam insan sayısını saymaya çalışın. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler, doğru sayıda insanı 11 saniyede tespit edebilir!
Yukarıdaki resimde, Resim Galerisi içinde bulunan kişi sayısını belirlemeniz gerekiyor. Bulmaca izleyicilere " Burada kaç kişi var? " Görselde, insanların sanat galerisindeki tabloya baktığını görebilirsiniz. Galerinin içinde, odanın ortasında muhafaza edilmiş bir heykel bulunmaktadır. Bu yüzden görseldeki kişi sayısını sayarken odada bulunan kişilerin canlı olması gerektiğini unutmamalısınız.
Cevap oldukça basit ama zor olduğundan bu bulmacayı cevaplamadan önce resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!