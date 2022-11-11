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    • Yaşam
    • 11.11.2022 12:51
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    • 11.11.2022 13:15
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    Yalnızca dahi olanlar gizli adamı 11 saniyede görüyor! Sosyal medyada infial yarattı! Herkes baltayı taşa vurdu

    Bu resimde gizli bir adam var ve tüm insanların sadece %5'i gizli adamı 11 saniyede görebiliyor. Optik illüzyonlar, insan beynini kandıran akılalmaz görüntülerdir. Gerçek, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar olmak üzere üç tür optik yanılsama vardır. Tüm bu optik yanılsamalar, insan beynini kandıran merkezi bir temaya sahiptir.

    takvim.com.tr
    Dahi olanlar gizli adamı 11 saniyede görüyor! Çoğu kişi baltayı taşa vurdu

    Eğlence faktörünün yanı sıra, optik illüzyonlar zeka seviyenizi test etmenin harika bir yoludur. Arkadaşlarınız ve aileniz arasında gözlem becerilerinizi sergilemek için harika bir yoldur ve gençler ve yetişkinler için harika bir eğlence kaynağıdır.

    Gözlem becerilerinizi test etmeye hazır mısınız?

    Bu optik illüzyon mücadelesini şimdi deneyin.

    Yukarıda paylaşılan görsel, her tarafa dağılmış kahve çekirdekleriyle dolu bir sahneyi gösteriyor. Bu optik illüzyon, 11 saniye içinde kahve çekirdeklerinin içindeki bir adamı görmenizi sağlar.

    Optik illüzyonlar, bireylerin zeka düzeylerini belirlemek için büyük kaynaklardır. Ancak bunlar zekayı belirlemek için tek kaynak değildir.

    Gerçek IQ seviyenizi gerçekten anlamanız gerekiyorsa, profesyonel olarak tasarlanmış IQ testlerine girmeniz önerilir.

    Optik illüzyonlar, beyniniz için biraz egzersiz sağlamanın yanı sıra gözlem becerilerinizi geliştirmenin eğlenceli bir yoludur.

    Bir optik illüzyon problemini çözmenin en iyi yolu, görüntüyü dikkatlice incelemek ve gizli öğeyi aramaktır.

    Bu meydan okumada olduğu gibi, kahve çekirdekleri arasında gizlenmiş bir adamın yüzünü bulmanız isteniyor.

        Gizli adamı gördün mü?

        Resme dikkatlice bakın, adam her yerde olabilir.

        Acele et.

        Zaman bitiyor.

        Bir ipucuna mı ihtiyacınız var?

        Adam görüntünün sağ tarafında değil.

        Süre doldu.

        Kartal gözlü kullanıcılarımızdan bazılarının gizli adamı çoktan fark ettiğine inanıyoruz.

        Tebrikler, harika gözlem yeteneğin var.

        Hala çözüm arayanların aşağı kaydırması gerekiyor.
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