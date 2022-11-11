Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? 24 Kasım Perşembe resmi tatil mi, okul var mı?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.

Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.