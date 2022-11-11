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    Lotodan servet kazanan Gurbetçi Kürşat Yıldırım, Alman polisine takıldı

    Gurbetçi Kürşat Yıldırım, lotodan servet kazandı. 10 milyon euro’yu kaptı. Hemen Porsche ve Ferrari satın aldı! Ancak hız sınırına takıldı! Alman polisi cezayı yazdı.

    Gaza geldi!

    Kırşehir'li Kürşat Yıldırım (41), 12 yaşında Almanya'ya taşındı. Ailesiyle birlikte Dortmund'da yaşamaya başladı. Oto tamircide çalıştı, ancak hep zengin olmak vardı. 24 Eylül'de loto oynadı. Yaklaşık 10 milyon euro kazandı. Hayatının şokunu yaşadı. Önce işinden istifa etti, ardından 450 bin euro'ya Ferrari ve 250 bin euro'ya da Porsche aldı! Ancak bir türlü aradığı aşkı bulamadı. "Sarışın veya esmer, umurumda değil. Sadece aşık olmak istiyorum" çağrısı yaptı. Gündemden düşmeyen Yıldırım, dün Porsche aracıyla yüksek hız yapınca yakalandı! Alman polisinin kestiği trafik cezası sonrası isyan bayrağını açtı!



    Dünya, Kürşat Yıldırım'ın şansını konuştu! İngiliz ve Yunan basını da Yıldırım'ın hikayesini şöyle duyurdu: Parayı buldu, şimdi hayallerinin kadınını arıyor. Kürşat Yıldırım, Rolex marka saatiyle böyle gösteriş yaptı.

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    Haberler Yaşam Lotodan servet kazanan Gurbetçi Kürşat Yıldırım, Alman polisine takıldı
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