YARIN OKUL VAR MI? 10 Kasım Perşembe yarım gün mü, ders işlenecek mi? 11 Kasım Cuma okullar tatil mi?

Türk milletini yasa boğan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yarın 84'üncü yılı ve her yıl olduğu gibi bayraklar yarıya inecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar ise bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...