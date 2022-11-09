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    • Yaşam
    • 09.11.2022 10:44
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    • 09.11.2022 10:46
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    YARIN OKUL VAR MI? 10 Kasım Perşembe yarım gün mü, ders işlenecek mi? 11 Kasım Cuma okullar tatil mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Tüm illerden vatandaşlar yıl içerisindeki resmi tatilleri yakından takip ediyor ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün de resmi tatil olup olmadığını, okulların ve işyerlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Tam 84 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu ve o yıldan bu yana her sene yas günü olarak ilan edilmiş ve ülkemizde Türk bayrağımız yarıya indiriliyor.

    takvim.com.tr
    10 Kasım Perşembe yarım gün mü, ders işlenecek mi?

    Türk milletini yasa boğan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yarın 84'üncü yılı ve her yıl olduğu gibi bayraklar yarıya inecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar ise bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.

    10 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 84.'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım resmi tatil değil, bu nedenle okullar ve devlet daireleri açık olacak. Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

    11 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

    11 Kasım Cuma okullar tatil olmayacak.

        2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ

        YILBAŞI

        1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.

        ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

        2023'te pazar gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

        EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

        1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

        RAMAZAN BAYRAMI

        2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

        KURBAN BAYRAMI

        2023'de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil olacak.

        15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

        15 Temmuz, 2023'te cumartesi gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

        ZAFER BAYRAMI

        30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023'te çarşamba gününe denk gelecek.

        CUMHURİYET BAYRAMI

        29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023'te pazar gününe denk geliyor.
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        Haberler Yaşam YARIN OKUL VAR MI? 10 Kasım Perşembe yarım gün mü, ders işlenecek mi? 11 Kasım Cuma okullar tatil mi?
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