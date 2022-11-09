YARIN OKUL VAR MI? 10 Kasım Perşembe yarım gün mü, ders işlenecek mi? 11 Kasım Cuma okullar tatil mi?

Türk milletini yasa boğan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yarın 84'üncü yılı ve her yıl olduğu gibi bayraklar yarıya inecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar ise bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.
10 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Mustafa Kemal Atatürk'ün 84.'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım resmi tatil değil, bu nedenle okullar ve devlet daireleri açık olacak. Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.
11 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
11 Kasım Cuma okullar tatil olmayacak.