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    • Yaşam
    • 09.11.2022 20:31
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    • 09.11.2022 20:31
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    Haftanın en sevdiğin günü kişiliğini şak diye ortaya koyuyor! Eğer en sevdiğiniz gün Cuma ise....

    Haftanın en sevdiiğiniz günü hakkkında daha önce hiç düşündünüz mü? En sevdiğiniz güne göre sizin aslında nasıl biri olduğunuz ortaya çıkıyor. Bu psikolojik teste göre gerçek kişilik özellikleriniz ortaya çıkacak. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Haftanın en sevdiğin günü kişiliğini şak diye ortaya koyuyor! Eğer en sevdiğiniz gün Cuma ise....

    Birçok seçiminiz kişiliğinizi çat diye ortaya koyuyor. Hemen haftanın en sevdiğiniz gününü seçin ve aslında nasıl özellilklere sahip olduğunuzu öğrenin.

    PAZARTESİ

    Savaşçı ve güçlü bir kişiliğinizin olduğunu gösteriyor. Birçok kişi pazartesi sendromundan muzdarip olsa da sizler işe okla ya da haftanın ilk gününe cesur bir şekilde hazırlanmaktan gurur duyuyorsunuz. hayata iyimser ve çözüm odaklı bakıyorsunuz. Hevesli ve oldukça heyecanlısınız.

    SALI

    İyimser ve çözüm odaklı bir kişiliğe sahipsiniz. Dinlenmek için kendinizi vakit ayırmayı ihmal etmiyorsunuz. Küçük zaferlerden mutluluk duyuyor ve kişisel zamanlarınızın tadını çıkarıyorsunuz.

        ÇARŞAMBA

        İşlerinizi aceleye getirmeyi sevmeyen ve programlı bir şekilde ilerlemeyi seviyorsunuz. Dengeli ve sakin bir kişiliğe sahipsiniz. Hızlı ve tempolu planlanmaları iyi bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Konuları ve işleri oldukça iyi bir şekilde analiz edebiliyorsunuz. Profesyonel bir yaşam sürmekten hoşlanıyorsunuz.

        PERŞEMBE

        Heyecandan ve yeni hedeflerden hoşlanıyorsunuz. Plan yapmayı seviyor ve enerjinizi dengeli bir biçimde kullanıyorsunuz. Yeni zorluklara doğru ilerlerken geçmiş zaferlerinizi hatırlıyor ve hırs kanıyorsunuz.

        CUMA

        Cuma günü en sevdiğiniz ün ise eğlence hayatını oldukça seviyorsunuz. Şımartılmak sizlerin çok hoşuna giderken başarılı bir hafta geçirmeyi ve bunun ödülü olarak kendinize vakit ayırmak en büyük hobileriniz arasında yer alıyor. Odanızda sessizce kitap okumak ya da arkadaşlarınızla vakit geçirmek sizleri en çok dinlendiren konular arasında bulunuyor.

            CUMARTESİ

            Cumartesi günleri en sevdiğiniz gün ise hayal kurmaktan çok hoşlanan bir yapıya sahipsiniz. Kendinize dinlenme alanları oluşturmaktan mutluluk duyuyorsunuz. Aynı zamanda planlı bir yaşam size fazlaca keyif veriyor.

            PAZAR

            Endişelenme kavramını hayatınızda yer edinmesine izin vermeyen bir kişilik yapısına sahipsiniz. Hayatın ve anın tadını çıkarmaktan çok hoşlanıyorsunuz. Sorun yaşadığınız konulara çözüm üretmek konusunda oldukça başarılısınız. Yüzünüzden eksik olmayan bir gülümsemeyle yaşıyorsunuz adeta.
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            Haberler Yaşam Haftanın en sevdiğin günü kişiliğini şak diye ortaya koyuyor! Eğer en sevdiğiniz gün Cuma ise....
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