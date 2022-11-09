Haftanın en sevdiğin günü kişiliğini şak diye ortaya koyuyor! Eğer en sevdiğiniz gün Cuma ise....

Birçok seçiminiz kişiliğinizi çat diye ortaya koyuyor. Hemen haftanın en sevdiğiniz gününü seçin ve aslında nasıl özellilklere sahip olduğunuzu öğrenin.
PAZARTESİ
Savaşçı ve güçlü bir kişiliğinizin olduğunu gösteriyor. Birçok kişi pazartesi sendromundan muzdarip olsa da sizler işe okla ya da haftanın ilk gününe cesur bir şekilde hazırlanmaktan gurur duyuyorsunuz. hayata iyimser ve çözüm odaklı bakıyorsunuz. Hevesli ve oldukça heyecanlısınız.
SALI
İyimser ve çözüm odaklı bir kişiliğe sahipsiniz. Dinlenmek için kendinizi vakit ayırmayı ihmal etmiyorsunuz. Küçük zaferlerden mutluluk duyuyor ve kişisel zamanlarınızın tadını çıkarıyorsunuz.