Haftanın en sevdiğin günü kişiliğini şak diye ortaya koyuyor! Eğer en sevdiğiniz gün Cuma ise....

CUMA

Cuma günü en sevdiğiniz ün ise eğlence hayatını oldukça seviyorsunuz. Şımartılmak sizlerin çok hoşuna giderken başarılı bir hafta geçirmeyi ve bunun ödülü olarak kendinize vakit ayırmak en büyük hobileriniz arasında yer alıyor. Odanızda sessizce kitap okumak ya da arkadaşlarınızla vakit geçirmek sizleri en çok dinlendiren konular arasında bulunuyor.