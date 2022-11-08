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    • Yaşam
    • 08.11.2022 17:44
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    • 08.11.2022 17:44
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    Pilav pişirirken yapılan bu hataları kimse bilmiyor! Dünyanın en lezzeti pilavı için buna dikkat edin!

    Konu doğru pilav pişirmek olduğunda herkesin farklı yöntemleri vardır. Bazıları fazla su ile kaynatmayı sever, bazıları önden suda bekleterek daha az suda pişirmeyi tercih eder. Profesyonel bir aşçı, pirinci pişirmenin doğru yolu ve pişirilen pirincin çeşidine bağlı olarak yöntemlerin nasıl değişebileceği hakkında konuştu.Aslında çoğumuz evde pilav pişirirken bu hataları yapıyormuşuz. İşte en iyi pirinç pilavı için yapmanız gerekenler...

    takvim.com.tr
    Pilav pişirirken yapılan bu hataları kimse bilmiyor

    Profesyonel bir aşçı, pirinci pişirmenin doğru yolu ve pişirilen pirincin çeşidine bağlı olarak yöntemlerin nasıl değişebileceği hakkında konuştu.

    YANLIŞ POTU KULLANIYORSUNUZ

    Pirinci doğru şekilde pişirmek için kalın tabanlı bir tencere kullanmanız gerekir. Bunun nedeni çok basit, ağır dipli bir tencere ısıyı bölmek için çok daha iyi bir iş çıkarıyor ve sadece bu değil, aynı zamanda daha ağır olması nedeniyle ısıyı çok daha iyi depoluyor. İnce tabanlı bir tencere kullandığınızda, ocağınızın alevinin üzerindeki alan çok sıcak olurken, dışarısı çok soğuk kalır. Bu şekilde pirinç pişirmek gereksiz yere zorlayıcı hale gelir. Ancak kalın tabanlı bir tencereye yatırım yapmanızın tek nedeni pirinç pişirmek değildir, bu tür tencereleri kullanırsanız birçok yemeği yapmak çok daha kolay olacaktır!

    YANLIŞ MİKTARDA SU KULLANIYORSUNUZ

    Tamam, bu kesinlikle pirinç pişirirken en büyük zorluk. Doğru miktarda su kullanmanız gerekecektir. Çok fazla kullanırsanız pirinç çok yumuşak ve sulu olur ve çok az kullanırsanız piştikten sonra bile sert kalır. Ambalajın üzerinde yazılı olan talimatlar da maalesef çoğu zaman yanlıştır. Bunun yerine talimatlarımızı takip edin: 170 gram beyaz pirinç için tam olarak 240 mililitre su kullanmalısınız. Kahverengi pirinç kullanıyorsanız, 170 gram kahverengi pirinç için 300 mililitre su kullanmanız gerektiği için bu biraz değişir.

        PİRİNCİN BUHARLAŞMASINA İZİN VERMELİSİNİZ

        Herkesin evinde buharlı pişirici yoktur, ancak yine de pirinç pişirmek için bu gerekli değildir. Tek yapmanız gereken pirinci tencerede bırakmak ve piştikten sonra kapağı kapalı tutmak. Açıkçası, pirinci buhara izin vermeden önce boşaltılması gerekeceğinden, tencerede artık fazla su olmadığından emin olmanız gerekir. Pirinç birkaç dakika buğulandıktan sonra bir çatal kullanabilir ve biraz gevşetebilirsiniz. Bu şekilde hiç de ıslak olmayan güzel taneli pirinç elde edeceksiniz.

        PİRİNCİ KARIŞTIRIYORSUNUZ

        Hala pişerken pirinci rahat bırakın! Sadece dokunma! Pişirme işlemi sırasında pirinci karıştırdığınızda olan şey, nişastayı aktive etmeniz ve bu da pirincin ıslanmasına neden olur. Risotto pirincinin neden bu kadar karıştırılması gerektiğini hiç merak ettiniz mi? Bahsedilen sogginess yaratmaktır! Ancak Risotto mutlak bir istisnadır ve diğer pirinç türleri kesinlikle karıştırılmamalıdır!

        TUZ EKLEMİYORSUNUZ

        Pirinç bu açıdan Makarnaya çok benziyor, pirinç pişerken biraz tuz eklemeniz gerekecek. Sadece küçük bir tutam tuz, pirincin aşırı derecede yumuşak olmamasını sağlar. Bu, pilavınızı Avrupa veya Amerikan tarzı yemeklerin bir parçası olarak yerseniz özellikle önemlidir, çünkü bunlar genellikle Asya yemekleri kadar aromatik ve yoğun tat değildir.

            EN GÜZEL PİRİNÇ PİLAVI HANGİ PİRİNÇLE OLUR?

            Pilav yapımı için en uygun pirinç, baldo pirincidir. Pilav yapmaya başlamadan bir süre önce pirinci sıcak suya yatırmak, nişastasının akmasını kolaylaştırarak pilavınızın lapa olmasını önler. Bu yüzden pilav yapmadan evvel yarım saat kadar pirincinizi sıcak suda bekletmelisiniz.

            BALDO PİRİNÇ Mİ OSMANCIK PİRİNÇ Mİ?

            Osmancık ve baldo pirinç arasında kalanlara her iki pirinç de önerilir; fakat iki çeşit de birbirinden farklı özelliklere sahiptir: Baldo pirinç özellikleri arasında çok su istemesi yer alır. Osmancık pirinç ise daha yumuşak yapıya sahiptir ve daha hızlı pişmektedir

            PİRİNÇ PİLAVINA NE LEZZET VERİR?

            Lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ama tereyağının yanında katılacak biraz zeytinyağı hem pilavınızı parlak gösterir hem de tereyağının ağırlığını alır. 1 su bardağına 1,5-2 çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı uygun bir ölçüdür.
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            Haberler Yaşam Pilav pişirirken yapılan bu hataları kimse bilmiyor! Dünyanın en lezzeti pilavı için buna dikkat edin!
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