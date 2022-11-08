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    • Yaşam
    • 08.11.2022 17:20
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    • Son Güncelleme:
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    • 08.11.2022 17:20
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    Bu sütlaç tarifi pastanede yediklerinize taş çıkaracak! Tam kıvamında sütlaç için bu gerekiyormuş!

    Türk mutfağının en önemli, en sevilen ve en lezzetli tatlılarından bir tanesi olan sütlaç, sık sık soframızı süsleyen tattlılar arasında yer alıyor. Fakat çoğu kişi sütlaç yaparken tam olarak kıvamı tutturamayabilir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıvamlı sütlaç nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte evde kolay sütlaç tarifi püf noktaları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bu sütlaç tarifi pastanede yediklerinize taş çıkaracak!

    Hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin zevkle tükettiği sütlacın yapımı aslında oldukça basit. İşte mükemmel kıvamlı sütlaç tarifi...

    TAM KIVAMINDA MUHALLEBİ KIVAMINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

    🔶1 lt süt
    🔶2 çay bardağı pirinç
    🔶1 litre su
    🔶3 yemek kaşığı pirinç unu
    🔶1,5 -2 su bardağı toz şeker (eğer çok şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz)
    🔶1 su bardağı süt
    🔶Tarçın

    ADIM ADIM TAM KIVAMINDA MUHALLEBİ KIVAMINDA SÜTLAÇ TARİFİ

    -Sütlaçta kullanacağınız pirinci iyice yıkayarak nişastasından arındırın.

    -Pirinçlerimizi bol suda yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz ve pirinçlerin üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz.
    10 dakika kaynattıktan sonra pirinçler suyu çekip pişmeye başlayacaktır. Bu aşamada sütümüzü de ekleyerek karıştırıyoruz ardından yeniden kaynamaya bırakıyoruz.

        -Bu sırada 3 yemek kaşığı pirinç ununu bir bardak soğuk sütle karıştırıyoruz. Ardından tencerede kaynayan sütten 1 kepçe alıp, pirinç unu kasesine ekliyoruz. Böylece pirinç unu ve süt karışımı ılımış olacak ve tencereye aktardığınızda kesilme gibi bir sorun yaşanmayacak.
        Ilıttığınız pirinç ununlu karışımızı kontrollü olarak tencereye ekliyoruz ve bu sırada da karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde 10 dakika daha pişiriyoruz.

        -Son olarak şekeri kaynamakta olan sütlaca ilave edip karıştırıyoruz. Şekeri ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz.
        Hazırladığınız sütlacı kaselere paylaştırıyoruz ve üstüne tarçın serptikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        SÜTLAÇ NASIL KIVAMLI OLUR?

        Sütlaçtan bir kepçe kadar alın, nişastalı suyun üzerine ekleyip iyice karıştırın. Ardından ocakta kaynamakta olan sütlacın içine azar azar ekleyin ve ilave ederken sütlacı karıştırın. Bu şekilde sütlaç kıvamının koyulaşmaya başladığını farkedeceksiniz. Sütlacın miktarına göre nişasta oranını ayarlayabilirsiniz.

        SÜTLAÇ NEDEN KIVAM ALMAZ?

        Sütlaç yaparken pirinci önden uzun uzun yıkamayın. Bir sudan geçirin ya da hiç geçirmeden tencereye aktarın. Eğer çok fazla yıkarsanız pirincin kendi nişastası gidecektir ve tatlıyı yaparken kıvamının koyulaşmamasına neden olacaktır.
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        Haberler Yaşam Bu sütlaç tarifi pastanede yediklerinize taş çıkaracak! Tam kıvamında sütlaç için bu gerekiyormuş!
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