-Bu sırada 3 yemek kaşığı pirinç ununu bir bardak soğuk sütle karıştırıyoruz. Ardından tencerede kaynayan sütten 1 kepçe alıp, pirinç unu kasesine ekliyoruz. Böylece pirinç unu ve süt karışımı ılımış olacak ve tencereye aktardığınızda kesilme gibi bir sorun yaşanmayacak.

Ilıttığınız pirinç ununlu karışımızı kontrollü olarak tencereye ekliyoruz ve bu sırada da karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde 10 dakika daha pişiriyoruz.

-Son olarak şekeri kaynamakta olan sütlaca ilave edip karıştırıyoruz. Şekeri ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz.

Hazırladığınız sütlacı kaselere paylaştırıyoruz ve üstüne tarçın serptikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!