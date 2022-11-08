Hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin zevkle tükettiği sütlacın yapımı aslında oldukça basit. İşte mükemmel kıvamlı sütlaç tarifi...
TAM KIVAMINDA MUHALLEBİ KIVAMINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
🔶1 lt süt
🔶2 çay bardağı pirinç
🔶1 litre su
🔶3 yemek kaşığı pirinç unu
🔶1,5 -2 su bardağı toz şeker (eğer çok şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz)
🔶1 su bardağı süt
🔶Tarçın
ADIM ADIM TAM KIVAMINDA MUHALLEBİ KIVAMINDA SÜTLAÇ TARİFİ
-Sütlaçta kullanacağınız pirinci iyice yıkayarak nişastasından arındırın.
-Pirinçlerimizi bol suda yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz ve pirinçlerin üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz.
10 dakika kaynattıktan sonra pirinçler suyu çekip pişmeye başlayacaktır. Bu aşamada sütümüzü de ekleyerek karıştırıyoruz ardından yeniden kaynamaya bırakıyoruz.