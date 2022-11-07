Kanlı Ay tutulmasında hava kırmızı mı olur? 8 Kasım Ay tutulması depreme neden olur mu, tetikler mi? Ay tutulması çıplak gözle izlenir mi?

Kanlı Ay tutulması etkileri ne?



Astrologlar, bu tutulmanın son 1.5 yıldır hayatımızda olan değişimlerin sonu olduğu yorumları yapıyor. Odak noktası, finansal, toprak ve evle ilgili konular olacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.