Kanlı Ay Tutulması, bilim insanları ve astronomiye ilgi duyan pek çok kişinin yakın takibinde olacak. Peki, Kanlı Ay tutulmasında hava kırmızı mı olur? 8 Kasım Ay tutulması depreme neden olur mu, tetikler mi? Ay tutulması çıplak gözle izlenir mi? İşte merak edilenler!
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Tutulmalar sırasında dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.
KANLI AY TUTULMASINDA HAVA KIRMIZI MI OLUR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
TUTULMA TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.
Kunduz Ayı nedir?
Kunduzlar kış barajlarını kasımda, yani yılın bu zamanı inşa ettikleri için bu tutulmaya 'Kunduz Ayı' adı da verilir.