8 Kasım Kanlı Ay tutulmasında okunacak dua: Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında hangi namazı kılmıştı? Husuf (Hüsuf) namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

8 Kasım'da gerçekleşecek "Kanlı Ay Tutulması" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu tutulma Türkiye saati ile14.00'te başlayacak. Vatandaşlar bu nedenle Husuf namazı hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Husuf, ay tutulması demektir. Peki, Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte merak edilenler!
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ay tutulması bu sene 8 Kasım'da saat 14.00'te başlaması nedeniyle Türkiye'de gündüz saatine denk geliyor ve bu nedenle ay tutulması görülmeyecek.
PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?
Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15)