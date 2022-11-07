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    • Yaşam
    • 07.11.2022 14:50
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    • 07.11.2022 14:50
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    8 Kasım Kanlı Ay tutulmasında okunacak dua: Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında hangi namazı kılmıştı? Husuf (Hüsuf) namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Peygamber Efendimiz Güneş ve Ay tutulmalarında, açılıncaya kadar namaz kılıp dua etmeyi tavsiye etmektedir. Vatandaşlar ay tutulmasının olduğu 8 Kasım'da Husuf namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Husuf namazı kaç rekattır? İşte Husuf namazına dair bilinmesi gerekenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    8 Kasım Kanlı Ay tutulmasında okunacak dua!

    8 Kasım'da gerçekleşecek "Kanlı Ay Tutulması" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu tutulma Türkiye saati ile14.00'te başlayacak. Vatandaşlar bu nedenle Husuf namazı hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Husuf, ay tutulması demektir. Peki, Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte merak edilenler!

    AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Ay tutulması bu sene 8 Kasım'da saat 14.00'te başlaması nedeniyle Türkiye'de gündüz saatine denk geliyor ve bu nedenle ay tutulması görülmeyecek.

    PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?

    Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15)

        HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

        Husuf namazına gelince, bunun sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır. Ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz (s.a.s.)'in bu sebeple namaz kılmadığını öne süren Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. Şafii ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır (Kasani, Bedai'u's-sanai', Beyrut, 1982, I, 282; Nevevi, el-Mecmu', Daru'l-Fikr, ts. , V, 44-45; İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, Mısır, 1395/1975, I, 213).

        HUSUF NAMAZI SÜNNET MİDİR?

        Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz'in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek'at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.
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        Haberler Yaşam 8 Kasım Kanlı Ay tutulmasında okunacak dua: Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında hangi namazı kılmıştı? Husuf (Hüsuf) namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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