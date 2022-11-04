Mustafa Ömer Yangın: Malatya'da analı kızlı yapamayan kocaya gidemez

Malatya mutfağının İstanbul'daki temsilcisi Hacı Ahmet Malatya Sofrası 1942, yaklaşık 6 yıldır Maslak'ta lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Restoranın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Ömer Yangın, mekânın en çok rağbet gören lezzetinin 'analı kızlı köfte' olduğunu söyledi: "Malatya'mızın lezzetlerini 20 yıldır İstanbul'da misafirlerimize sunuyoruz, 6 yıldır da Maslak'tayız. Şehrimizin tüm lezzetleri ilgi görüyor ama en çok sipariş verilenin analı kızlı olduğunu söyleyebilirim."



HERKESİN HARCI DEĞİL

Analı kızlı köftenin diğer şehirlerde de yapıldığını belirten Mustafa Ömer Yangın, "Ancak biz Malatya olarak analı kızlının bize ait olduğunu tescilledik. Malatya Valiliğimiz ve Kültür Müdürlüğümüzün bu konudaki çabalarını takdir etmek gerek. Bir zamanlar Malatya'da 'analı kızlı yapmayı bilmeyen kocaya gidemez' derlerdi. Şaka bir yana; gerçekten analı kızlıyı yapmak herkesin harcı değildir. Bu yemeği yapabilenlerin sayısı günümüzde oldukça azaldı. Genç kardeşlerimiz maalesef kendilerini bu konuda geliştirmiyor. Oysa öz mutfağımıza sahip çıkmak gerek" dedi.



ANALI KIZLI YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Mustafa Ömer Yangın, "El becerisi ister ama bir o kadar da lezzetlidir" dediği analı kızlı köfteyi evinde pişirmek isteyenler için yemeğin püf noktalarını da anlattı: "Hamuru için; değirmen bulguru, sinirsiz yağsız çiğ köftelik kıyma ve salça, bir miktar tuz ve sıcak suyla yoğurulur. 20 dakika boyunca hamur sakızlaşana kadar yoğurmak gerekir. İç harcı için iki orta boy kuru soğan, 500 gram orta yağlı kıyma, iki tatlı kaşığı tereyağı, tuz, pul biber, karabiber ve kimyon kavrulur. Yaklaşık 1.5 saat boyunca, kıyma bulgur gibi olana dek pişirilir. Yemeğin sosu için 400 gram kuşbaşı et, 200 gram kadar tereyağı, haşlanmış nohut, biber ve domates salçaları birlikte pişirilir. 'Tirit' dediğimiz bu sos pişerken, daha önce kavrulan iç harcı ve hamurla içli köfte hazırlanır. Bu aşamada aynı hamurdan nohut büyüklüğünde minik köfteler de yapılır. Son olarak içli köfte ve minik köfteler sos tenceresine dahil edilerek kısa bir süre daha pişirilir. Artık analı kızlı köftemiz yemeye hazırdır. Pişirecek olanlara afiyet olsun diyelim."

*Yasal uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir